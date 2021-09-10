Голубая «медуза»: жители Архангельской области увидели в небе след от запуска «Союз-2.1в»

После запуска ракет жители Архангельской области увидели в небе яркую вспышку. Фото: vk.com/arkhangelsk_life

В ночь с 9 на 10 сентября жители Архангельской области, которые вовремя подняли глаза к небу, могли наблюдать красивое шоу над головами. Сезон охоты на северное сияние уже открыт, но в этот раз не оно привлекло внимание, а голубая «медуза».

Такой след оставила ракета-носитель «Союз-2.1в», которую запустили с космодрома в Плесецке.

- 9 сентября в 22.59 с пусковой установки №4 площадки №43 государственного испытательного космодрома министерства обороны РФ космодром Плесецк в Архангельской области боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса «Союз-2.1в» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России, - сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Вспышку было хорошо видно даже в отдаленных населенных пунктах. Фото: Максим Григорьев

Уже через три минуты после того, как ракета поднялась в воздух ее взяли на сопровождение наземные средства Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова Космических войск Воздушно-космических сил, а потом она падает в Баренцево море.

А пока военные проводили свою операцию, северяне наблюдали красивое голубое свечение в небе.

- Вчера после 22.00 примерно светились четыре точки на юго-западе, - поделился своим наблюдением Андрей Попов.

Видно его было даже в отдаленных деревнях. Главное было не пропустить.

- Находимся на даче в Холмогорском районе, видели хорошо, даже видно было, как ступень отвалилась, - рассказала Лидия Пономарева из Архангельска.

Жители Онежского района даже слышали, как упала ступень. Хотя пока одни любовались им, другие встревожились.

- Сколько народа перепугали. А что заведомо не сообщили? - возмутился житель Архангельска Игорь Пахов.

Кто-то всерьез испугался, что на землю упадет ракета или даже метеор, одна из самый фантастичных версий – над областью что-то распыляют, другие шутили насчет НЛО и «быстро пролетевшего лета мимо россиян». Но многие справедливо отметили, что к такому шоу от военных стоит привыкнуть. И они правы: летные испытания «Союз-2.1в» начались на космодроме Плесецк в 2013 году, и этот запуск стал уже седьмым по счету.

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