Эксперт рынка недвижимости: "Сейчас в Мурманска нет в продаже квартир в новостройках"

Меры поддержки должны стимулировать развитие жилищного строительства в Мурманской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На этой неделе в правительстве Мурманской области было озвучено, что с 2022 года в регионе вводятся новые меры поддержки для желающих улучшить свои жилищные условия. В частности, речь идет о льготной ипотеке и субсидии на строительство дома, покупку готового или домкоплекта. Все это сделано для развития жилищного строительства в регионе, по этому показателю Мурманская область сейчас находится в аутсайдерах по стране.

Как сообщили «КП»-Мурманск» в министерстве строительства региона, в 2018 году построили два многоквартирных дома, в 2019-м – дом и общежитие, в 2020-м и 2021-м – по одному (читайте «Конкретно»). При этом льготную ипотеку, когда за счет бюджета будут компенсировать 2% от кредита, будут давать только тем, кто приобретает жилье в новом или строящемся доме.

Как отмечают эксперты, сейчас на рынке Мурманска нет в продаже квартир в новостройках. Последний подобный дом был сдан в 2019 году на проспекте Кольский,12, на первичном рынке квартиры были проданы до 2020 года.

- Если представить, что завтра появится новостройка в среднем сегменте жилья, то можно предположить, что стоимость квадратного метра с учетом сегодняшней стоимости квадратного метра вторичного жилья (на сентябрь 2021 года она составляет около 73 тысяч рублей за квадратный метр), а также с учетом эксклюзивности подобных предложений может составить порядка 85-95 тысяч рублей за квадратный метр в зависимости от наличия отделки и месторасположения. Таким образом, за 3,5 миллиона рублей однокомнатную квартиру с отделкой, либо совсем небольшую двухкомнатную, но уже, скорее всего, без отделки можно будет приобрести. В других областях населенных пунктов области стоимость квадратного метра новостройки может быть значительно ниже, чем в областном центре, но и вероятность появления новостройки там значительно ниже чем в Мурманске, - рассказал «КП»-Мурманск» директор агентства недвижимости «Инвест» Владимир Терехов.

Если говорить о частном секторе, то здесь возможностей гораздо больше. Тем более, что участок можно получить по программе «Гектар Арктики».

- За 3,5 миллиона рублей (такой суммой правительство региона ограничило размер кредита, при котором дают льготную ипотеку или субсидию. – Ред.) дом с отделкой и подведением всех необходимых коммуникаций построить сложно, но если речь о возведении небольшого каркасно-щитового дома 70-80 кв.м. на уже подготовленном участке, а также подключении необходимых к нему коммуникаций с учетом сегодняшних технологий строительства это вполне возможно сделать на данный момент, - отметил Владимир Терехов. - Надо также не забывать, что сумма ипотеки может быть и больше 3,5 миллиона. Единственное, что свыше этой суммы % ставка не будет субсидирована.

Как сообщили в Управлении Росреестра по Мурманской области, за последние 8 месяцев 2021, северяне стали активно продавать и еще более активно приобретать жилую недвижимость.

- С начала этого года цены в среднем выросли примерно на 10-15%. До конца 2021 года стоимость наиболее популярных квартир может увеличиться еще на 5%. Также отмечается, что покупатели активно приобретают недвижимость в кредит, что поддерживает сложившийся уровень цен. Мурманским Росреестром отмечен рост ипотечных сделок более чем на 6% по сравнению с прошлым годом, - ответили в управлении.

КОНКРЕТНО

Сколько жилья построили в Мурманской области за последние годы

2018 год - сдали 46 311 кв. м, в том числе индивидуальные дома (ИЖС) - 30087 кв. м, МКД – 16224 кв.м (2 дома)

2019 год - всего 44834 кв. м, в том числе МКД - 4203 кв. м (1 дом, 2 общежития), ИЖС - 40221 кв. м или 335 домов

2020 год - 35552 кв. м, в том числе МКД - 3318 кв. м, ИЖС - 32234 кв. м

2021 год - 33818 кв. м, в том числе МКД – 11538 кв.м, ИЖС – 22280 кв.м

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