Александр Стоцкий: ВИЭ и газоконденсат помогут избежать разливов топлива в Арктике

ПОРА поделился опытом действия во время локальных утечек нефтепродуктов. Фото: ПОРА

Энергоснабжение арктических поселков следует переводить на возобновляемые источники энергии (ВИЭ) или на газоконденсат в качестве топлива, что позволит не допускать локальных утечек нефтепродуктов. Такое мнение высказал директор Проектного офиса развития Арктики Александр Стоцкий, выступая 8 сентября в Мурманске на межведомственных арктических учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Александр Стоцкий рассказал об опыте работы на Таймыре, где Проектный офис развития Арктики выступил оператором этнологической экспертизы последствий разлива топлива на норильской ТЭЦ-3, а также оператором программы компенсаций, принятой по итогам экспертизы. «В данном случае разлив дизтоплива произошел не из-за того, что станция дизельная. Она как раз газовая. Но в емкости хранилось резервное топливо — солярка, которое энергетики обязаны были держать на случай аварии газопровода. Законодательство отдает приоритет жизни и безопасности людей, определяя их важнее экологии»,— рассказал Стоцкий.

Он также поделился опытом строительства визит-центра для приема туристов в таймырском поселке Усть-Авам. Центр строится для того, чтобы создать новые источники дохода для местных жителей. Однако его постройка, а также закупка рефрижераторов и другого оборудования для переработки мяса и рыбы в поселках сталкиваются со многими трудностями. Одна из них – это стоимость электричества: один киловатт-час электроэнергии в поселке Усть-Авам стоит 70 рублей, и столь высокий тариф весьма усложняет экономику проекта по переработке природного сырья. «Обеспечение недорогой, стабильной и устойчивой электроэнергией, желательно с помощью ВИЭ – одна из главных проблем развития арктических поселков»,— подытожил Стоцкий.

Заместитель генерального директора по устойчивому развитию ПОРА Андрей Иванов выступил модератором секции «Перспективы и инновации мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций в Арктической зоне Российской Федерации», прошедшей 7 сентября в Норильске. Эксперты обсудили основные проблемы и пути их решения в вопросах мониторинга, прогнозирования и ликвидации природных чрезвычайных ситуаций в зоне субарктического пояса Земли, дали оценку рискам возникновения техногенных чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах в Арктике, обменялись мнениями по поводу климатических изменений и их экологических последствий.

Межведомственные учения по ликвидации ЧС в Арктике, главным организатором которых является МЧС России, прошли 7-8 сентября в соответствии с поручением Президента России Владимира Путина. В них были задействованы семь регионов: от Мурманской области до Чукотского автономного округа. 6 тысяч специалистов отрабатывали 12 сценариев ликвидации возможных ЧС, решают почти 100 опытно-исследовательских задач, ликвидируя условные техногенные и природные аварии. На учениях апробировано 47 новых образцов техники, экипировки и методологий. Помимо российских специалистов, в мероприятиях приняли участие 50 иностранных делегатов из 20 стран (Финляндии, Дании, США, Канады, Норвегии и других). Помимо учебных инициатив, деловая программа включала 9 мероприятий в 6 городах России; их оператором выступил Фонд Росконгресс. Мероприятие прошло в рамках председательства Российской Федерации в Арктическом совете, одними из направлений работы этой организации являются повышение экологической безопасности и укрепление международного сотрудничества в Арктике.

В программе межведомственных учений принял участие глава МЧС России Евгений Зиничев. 8 сентября пресс-служба министерства сообщила, что министр погиб, спасая известного кинорежиссера Александра Мельника. Кинорежиссер также погиб во время инцидента.

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