«Можете спать спокойно»: как в Мурманской области прошли масштабные арктические учения

С таким масштабом межведомственные учения в нашей стране еще не проходили. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

7 и 8 сентября Мурманск стал одним из семи регионов, где прошли межведомственные опытно-исследовательские учения в Арктической зоне РФ. С таким масштабом в нашей стране они еще не проходили. В Заполярье прибыли участники из 14 стран, а некоторые задачи, которые поставили перед группировкой в нашем регионе, ранее не выполнялись.

Учениям в Мурманской области поставили "отлично". Фото: Мария ПАШЕНКОВА

- Для нас большая честь и доверие принять здесь большую делегацию, в том числе иностранных партнеров, которые отвечают за спасение и охрану берегов. Мы готовились к учениям, убежден, что все силы, которые сегодня развернуты, это и управление МЧС, и наши спасатели, комитет по безопасности, и остальные достойно покажут и отработают ситуацию со спасением людей. Это очень важно, потому что объем перевозок грузов, и туристический поток растут. И отработка таких ликвидаций ЧП важна. Тяжело в учении, легко в бою, - отметил на открытии учений губернатор Андрей Чибис.

На площади перед морвокзалом прошла вставка спецтехники. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

От морского вокзала в Мурманске, пере которым развернулась выставка спецтехники и оснащения для различных операций, отошел теплоход «Клавдия Еланская». По Кольском заливу он дошел до стройки Центра крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменки, откуда зрители могли наблюдать за практической частью учений. Одну задачу выполняли над водой, другую – под.

За ходом практической части зрители наблюдали с борта "Клавдии Еланской". Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Так, согласно первой легенде, пассажиры и экипаж туристического лайнера «Принцесса Анастасия» (он уже год является обсерватором для рабочих с Белокаменки, где случилась крупнейшая вспышка коронавируса в регионе) заметили дым из машинного отделения. Каюты оказались сильно задымлены, а пожар стал распространяться.

По легенде, в машинном отделении "Принцессы Анастасии" случился пожар. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

По второй легенде, на дне залива показалась из-под земли мина времен Великой Отечественной войны. Сложность этой задачи была в том, мину обнаружили рядом с объектом с радиационной опасностью. Эта часть учений была скрыта от глаз наблюдателей, так как проходила на глубине 70 метров. Ее после показали в записи.

Морские десантируемые комплексы подтвердили возможность поисково-спасательных работ за пределами радиуса досягаемости вертолетов. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

А вот спасение пассажиров и экипажа «Принцессы Анастасии» можно было увидеть в деталях. Людей группа провели к спасательным лодкам, причем у одной из них «сломался» двигатель, поэтому несколько человек упали в воду. К ним поспешили суда спасателей. Некоторые пассажиры получили серьезные травмы, и одного из них эвакуировали вертолетом. Тушить лайнер вышли суда-спасатели «Микула» - из каждого ствола выходит по 500 кубометров воды в час, и «Часовой», который используют также для сбора нефтепродуктов. Также зрители увидели высадку водолазов с вертолета, а вот то, что было скрыто от глаз – работа психологов Центра экстренной психологической помощи МЧС.

Спасатели помогли попавшим в воду пассажирам пассажирам. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

- Морские десантируемые комплексы подтвердили возможность поисково-спасательных работ за пределами радиуса досягаемости вертолетов, в том числе и в неблагоприятных арктических условиях, - отметили в МЧС региона.

"Пострадавших" с лайнера эвакуировали вертолетом специальными носилками. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Заместитель министра МЧС, Статс-секретарь Алексей Серко отметил, что по итогам учений можно поставить оценку «отлично».

Водолазы десантировались в воду с вертолета. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

- Мне понравилась четкость и слаженность, после того, как все спасательные мероприятия закончились, мы обратили внимание, как красиво и синхронно уходят участники. Есть уверенность в своих силах. Почему до последнего были в напряжении: работа людей вселяет в нас уверенность, а вот техника… Но она не подвела, - отметил Алексей Серко. - Развитие Арктики, к сожалению, не отделимо от возможных ЧС, и МЧС готовится быть во всеоружии. У нас идет строительство новой техники, будем открывать новые спасательные центры, будут свои подразделения в Арктике. Учения опытно-исследовательские потому, что некоторые вещи мы никогда не делали в Арктической зоне. Поэтому очень важно получить практику и опыт, заодно сделали выводы.

За ходом практической части зрители наблюдали с борта "Клавдии Еланской". Фото: Мария ПАШЕНКОВА

На полях учений были также озвучены важные идеи и решения. Например, что в Мурманской области может появиться филиал института МЧС, а в поисках пропавших людей будут задействованы беспилотники.

- У нас в Мурманской области сильная группировка, ваш регион по сравнению с другими арктическими зонами защищен. У нас планы по неосвоенным территориям, где только-только зарождается освоение Арктики, строятся новые заводы, развивается бизнес. Мурманская область может спать спокойно, - отметил Алексей Серко.

Зрителям продемонстрировали, как вертолетом могут эвакуировать людей. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Также в рамках учений в Мурманске открыли самый северный в мире памятник пожарной машине.

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