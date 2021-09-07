«Спектакль «Слава» можно назвать кристально-чистым»

пресс- конференция в рамках показа спектакля " Слава" в Музыкальном театре Республики Карелия Автор фотографии Виталий Голубев

4 и 5 сентября на сцене Музыкального театра Республики Карелия состоялись гастроли Большого драматического театра им. Г.А. Товстоногова. На сцене петрозаводского театра был представлен спектакль «Слава».

7 октября санкт- петербургский Театр им. балета Л. Якобсона исполнит программу «Хореографические шедевры Леонида Якобсона».

Региональная программа проводится при поддержке Министерства культуры

Российской Федерации, Фонда президентских грантов. Генеральные партнеры – Благотворительный Фонд Михаила Прохорова. Регулярное проведение гастрольных программ «Золотой Маски» в Петрозаводске стало возможно благодаря поддержке многолетнего партнера-компании «Северсталь».

На пресс- конференции, приуроченной к показу спектакля «Слава» в постановке именитого режиссера К. Богомолова, создатели спектакля поделились своими впечатлениями о работе над пьесой, своими личными ощущениями от сценария стихотворного произведения Виктора Гусева «Слава» и радостными ощущениями от пребывания на гастролях в Петрозаводске.

По словам исполнительницы одной из главных ролей Полины Маликовой, подтекст пьесы «Слава», режиссером которого выступил К. Богомолов (известный тем, что любит внести в канву своих спектаклей непременный подвох, если можно так выразиться, «жесть»), на самом деле, не несет в себе никакой провокации.

– Спектакль можно назвать кристально-чистым, и очень хотелось бы, чтобы

зритель получил максимальное удовольствие от его просмотра, – поделилась актриса с журналистами.

По мнению народной артистки России, Нины Усатовой, которая сыграла роль матери в спектакле, поначалу пьеса произвела на нее не совсем хорошее впечатление, она не понимала, как можно ее поставить и сыграть в принципе. – Но в процессе работы над пьесой и, уже сыграв большое количество спектаклей на сцене, я поняла, насколько там все правильно сплетено в плане взаимодействия героев. Мы, артисты этого спектакля, любим и ценим эту работу, для нас интересен диалог с Константином Богомоловым. Спасибо режиссеру, что он взял именно эту пьесу. В настоящее время она звучит достаточно по-современному. Текст спектакля сохранен в первозданном виде – это, конечно, бесценно, – говорит Нина Усатова.

Пьеса «Слава» написана в 1935 году в СССР драматургом Виктором Гусевым. Основной сюжет пьесы завязан на истории двух друзей, сценарий которой связан с выполнением сложного задания по спасению людей.

Действующие лица в пьесе произносят текст в стихотворной форме, практически полностью оставив в оригинале советскую, немного пафосно-патриотическую лексику пьесы. Молодых героев пьесы Мотылькова

и Маяка играют достаточно зрелые актеры. Такой режиссерский ход говорит о значимости времени, которое является одним из главных героев сценического действа, делающее из детей – взрослых, рано состарившихся героев своего времени. Сценография спектакля выполнена черно-белыми планами на заднике сцены, которые подобно кинематографическим кадрам отражали лица героев, монотонно-пафосных, человечных, лиричных и чеканно-напряженных монологов персонажей.

– Пьеса пафосно называется «Слава», но она сама несет разрушение этого пафоса. Гусев использует идеологические формы, чтобы пропагандировать вполне гуманистические идеи: что страх легитимен, что человеку позволено бояться погибнуть, что не надо лезть на амбразуру. Это антимилитаристская идеология строительства спокойной мирной жизни. В пьесе проигрывает тот герой, который готов идти на жертву. Гусев сумел, удивительным образом встроившись в сталинистские формы, маскируя свои истории этими марксистскими максимами, продвигать совершенно другие мысли, чувства и настроения, – отметил К. Богомолов в интервью журналу «Собака.ru».