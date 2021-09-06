"Единая Россия": Силовики и военнослужащие получили по 15 тысяч рублей

6 сентября по поручению президента РФ Владимира Путина начали начали производить единовременные выплаты военнослужащим, включая курсантов военных училищ, а также сотрудникам правоохранительных органов. “Единая Россия” вела разъяснительную работу с населением по порядку получения выплат.

Как сообщил в ходе совещания с вице-премьерами председатель правительства Михаил Мишустин, сумма выплат для всех одинаковая и составляет 15 тысяч рублей - по словам Владимира Путина, вне зависимости от звания и должности, пишет nashgorod.ru.

- Правительство быстро проработало все решения, чтобы максимально быстро реализовать предложение президента, которое он озвучил на съезде “Единой России”. “Как доложил мне [первый вице-премьер, министр финансов] Антон Германович Силуанов, Минфин довел все необходимые лимиты", - сказал Мишустин.

По словам Андрея Исаева, первого заместителя руководителя фракции “Единой России” в Госдуме, одинаковая выплата является социально оправданной и справедливой, поскольку как раз больше всего она необходима тем, у кого звание ниже, соответственно, меньше и денежное довольствие. “А если бы поставили в зависимости от денежного довольствия размер выплаты, тогда они бы получили меньше”, - отметил Исаев.

Из этой разовой выплаты нельзя взыскивать средства по исполнительной документации и судебным решениям. Кроме того, эти деньги не будут учитывать при исчислении мер соцподдержки.

Как ранее заявил секретарь генсовета “Единой России”, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, отделениям ЕР в регионах дали задачу разъяснить населению порядок получения выплат. К этой работе также подключаются штабы общественной поддержки партии в российских регионах.

По информации сайта ER.ru, до этого президент подписал указ о единовременных выплатах для всех военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов 31 августа. Обеспечить получение выплат глава страны поручил на встрече с представителями “Единой России”, где говорили о результатах сбора инициатив в народную программу партии.

Затрагивая тему поддержки военнослужащих и работников правоохранительных органов, Путин дал поручение депутатам Госдумы 8 созыва предусмотреть в бюджете повышенную индексацию их денежного довольствия в 2022-2023 гг.

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