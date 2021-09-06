В Мурманской области собрали 50 тонн мусора в местах отдыха

Ирена Понарошку стала амбассадором проекта «Чистая Арктика». Фото: Мария ПАШЕНКОВА

При поддержке правительства Мурманской области в Заполярье ищут новые формы отдыха для северян и туристов. На Крайний Север едут порыбачить, покататься на лыжах, отведать блюда арктической кухни и поохотиться на северное сияние, но в хорошую погоду хочется отдохнуть на природе, у воды, полюбоваться краем тысячи рек и озер. Но в том же Мурманске нет ни одного официального оборудованного пляжа, да и в регионе разрешенные места отдыха кажутся дикими.

Сначала убрать, потом строить

Ситуацию решили кардинально изменить: так, «Арктический пляж» появится в Териберке, а в Мурманске обустраивают площадку у авторынка на Прибрежной дороге. Но перед тем, как создать инфраструктуру, надо навести порядок.

Мурманчанка Евгения Лебедева весной нашла в сети пост об интересном уголке недалеко от моста через Кольский залив. Автор в нем писала, что здесь хорошо гулять, есть выход к воде, вот только местность замусорена.

- Мы решили с друзьями приехать сюда поиграть в волейбол, но в тот день так и не сделали этого – здесь было столько мусора, что мы несколько часов его убирали. Потом еще пять субботников провели. Было много строительного мусора, видимо, из города его вывозили и скидывали сюда. Еще бросались в глаза окурки и мангалы, которые оставляли отдыхающие, - отметила Евгения Лебедева.

На будущем пляже у авторынка в Мурманске появились скамейки и исчезла часть мусора. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Если не приглядываться, то издалека береговая линия кажется вполне чистой – камни да водоросли. Но личный опыт показал, что всего за 15 минут, крутясь на одном месте, можно собрать почти полный мешок ржавого железа, осколков плитки, стекла. Это место использовали в качестве свалку десятилетиями. В землю даже врос железный остов судна, брошенного владельцем. Но в будущем картина изменится. Уже сейчас на пустыре стоят качели, волонтерские скамейки – подарок одной из компаний для тех, кто трудится над благоустройством будущего пляжа. Также здесь установили новое освещение и камеры видеонаблюдения, чтобы было комфортно и безопасно гулять.

- Важно, что это место выбрали сами мурманчане. За год оно преобразилось. Конечно, еще далеко до объекта благоустройства, но по инициативе губернатора включено в стратегию «На Севере – жить.2030» и в план мероприятий «Наш Мурманск». Мы обязательно еще посоветуемся с горожанами, как должна выглядеть эта территория, - отметил глава администрации Мурманска Евгений Никора.

Вездесущий пластик

Среди глобальных задач – срезать острые углы остова судна, засыпать его щебнем, привести в порядок зону отлива и сделать дорогу к пляжу от Прибрежной дороги. Сейчас она больше похожа на гладильную доску.

За два дня волонтеры собрали 50 тонн мусора. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Участие в марафоне приняла амбассадор проекта «Чистая Арктика» известная телеведущая Ирена Понарошку. Убирать пляжи для нее дело не новое, но вот на Крайнем Севере делать этого еще не приходилось. Увидев, что волонтеры вышли на объекты, несмотря на +5 градусов, сильный северный ветер и ливень, она отметила:

- Я иногда зимую не в России, убираюсь на пляжах там, где отдыхаю. Мне сотнями сыплются сообщения: «Почему ты в России не убираешься?». И как только меня пригласили в Мурманскую область, я подумала, что это судьба. У вас, конечно, другие условия: на юге уборка идет около часа, а у вас 2-3 часа и в таких условиях. Те, кто в такую погоду ходит убирать - герои. Я потрясена! Волонтеры – это особенная каста людей, у которых есть ресурс думать не только о своих потребностях, но и помогать другим!

По ее опыту, самый популярный вид мусора у воды – это пластик.

Эковолонтерство в действии

К уборке мест отдыха подключился Единый волонтерский центр, который активно занимается подобной деятельностью не первый месяц и делает это успешно. По данным центра, всего за два дня удалось собрать 50 тонн мусора! И не только в Мурманске и Териберке, но и у родников, озера Имандра и т. д.

- Для Единого волонтерского центра эковолонтерство - важное направление работы. Здорово, что к нам присоединилась «Чистая Арктика», вместе нам удастся вовлечь в добрые дела больше людей, - сказала руководитель Единого волонтерского центра Евгения Чибис.

Благодаря стараниям тех, кому не все равно, появятся арктические пляжи, которые точно удивят туристов. Впрочем, и гостям региона надо будет следовать простому правилу: чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области:

- Хочу поблагодарить всех волонтеров, которые обратили внимание на это место. Простые люди приходят семьями и убираются здесь. И эта территория с интересной историей постепенно превращается в арктический пляж, куда можно прийти полюбоваться отличным видом, пофилософствовать. Мы приняли решение включить эту территорию в проект «Наш Мурманск» и в ближайшее время проведем конкурс, чтобы услышать идеи по ее преображению. Это должно быть место с элементами благоустройства, сохранившее прелесть природы.

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