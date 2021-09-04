В Мурманске открылась фотовыставка о первом союзном конвое «Дервиш»

Выставка, где представлены редкие архивные фотографии тех лет, перенесет на 80 лет назад. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

В Мурманске открылась фотовыставка, посвященная 80-летию прихода в Архангельск в годы Великой Отечественной войны первого союзного конвоя «Дервиш». Арктический конвой был сформирован в Ливерпуле и отправился в Северную Атлантику из Исландии 21 августа 1941 года. В порт Архангельска он успешно прибыл 31 августа.

«Дервиш» очень помог СССР: он доставил на борту шести грузовых пароходов и одного танкера немало важных стратегических грузов в нашу страну.

Короткий, но опасный путь

Выставка, где представлены редкие архивные фотографии тех лет, перенесет на 80 лет назад. В день открытия ее посетил председатель комитета молодежной политики Мурманской области Егор Хаценко.

- Основным центром, где исторически начали формироваться конвои, была Архангельская область. Затем они стали базироваться и в Мурманской области, в Кольском заливе, - отметил он. - На выставке представлены уникальные фотографии, которые показывают вклад конвоев в Великую Отечественную войну. В те годы Арктика открывалась в части оснащения портов, доставки боеприпасов. Безусловно, это очень важное событие тех лет.

Инициатором экспозиции стало архангельское отделение Российского военно-исторического общества. Работу в архиве совместно вели мурманские и архангельские историки. Аналогичная экспозиция также открыта и в городе на Двине.

Как отметил заместитель командующего Северным флотом по вооружению и эксплуатации вооружений, депутат Мурманской облдумы Михаил Ильиных, первый океанский тихоходный конвой добрался без потерь. Но это совершенно не значит, что люди не готовились к худшему.

- На борту находился серьезный стратегический груз для нашей страны, все были напряжены: дойдет он или нет? Это был самый короткий путь следования на тот момент, но очень опасный. И даже те потери, которые понесли мы и наши союзники при сопровождении конвоев, все-таки были оправданны, - прокомментировал военный специалист.

Он отметил, что для нас была очень важна помощь союзников – Великобритании и США. Они поставляли в СССР танки, самолеты, автомобили, оружие и боеприпасы. Безусловно, это помогло одержать Победу.

Последовавшие за «Дервишем» конвои проложили самый важный для СССР маршрут. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

- В суровых условиях Северной Атлантики люди выполняли задачу, которая им ставилась, никто не отказывался. Есть гордость за тех, кто это прошел. И это не только наши советские люди, но и англичане, и американцы. Все-таки сорок стран участвовало во всем этом деле. Это очень знаково, - подчеркнул Михаил Ильиных.

Он посоветовал каждому сходить на выставку, чтобы проникнуться пусть и небольшим, но таким важным клочком истории.

И ботинки, и самолеты

В свою очередь заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО Североморск Татьяна Сахарова рассказала, что в июле 1941 года, когда только началась война, было подписано соглашение между Сталиным и Черчиллем, в рамках которого началось оказание помощи между странами.

- На суднах первого конвоя было не только вооружение, но и простые вещи, например, ботинки, в которых нуждались наши солдаты, - отметила зам. председателя. - Нужно всегда помнить историю своей Родины, обязательно ею интересоваться и не забывать, какой ценой досталось нам мирное небо над головой.

Всего на загруженных пароходах и судах прибыли 10 тысяч тонн каучука, 1500 тонн форменных ботинок, олово, шерсть, топливо и многое другое. Из военной техники - 3800 глубинных бомб и магнитных мин, 15 истребителей «Харрикейн» в разобранном состоянии. Напомним: один из таких самолетов стал памятником в Ревде.

В основе выставки - фотографии, предоставленные Центральным военно-морским музеем и Северодвинским городским краеведческим музеем.

Экспозиция расположена на втором этаже ТРК «Plazma» (улица Рогозерская, 4) и будет работать до конца сентября.

СПРАВКА

31 августа 1941 года к причалам Архангельского порта подошли шесть иностранных судов, прикрываемых британскими боевыми кораблями. Операция по проводке этого каравана получила кодовое наименование «Дервиш».

Последовавшие за «Дервишем» конвои проложили самый важный для СССР маршрут. До 1944 года он должен был обеспечивать открытие второго фронта в Арктике, а на протяжении всей войны - ее исход на самом главном морском театре военных действий. Кроме того, в мировую историю северные конвои вошли как уникальный опыт сотрудничества более чем 40 наций в борьбе против общего врага - нацизма. Самым первым, коротким и опасным маршрутом перевозки был северный - из Исландии и Шотландии в Мурманск, Архангельск и Молотовск (протяженность - 2 тысячи миль, время в пути - 10-12 дней).

История северных конвоев неразрывно связана с историей международных отношений и соглашений, на основе которых в СССР и обратно доставлялись стратегические грузы. В их основе лежал американский закон о ленд-лизе и советско-британское «Соглашение о товарообороте, кредите и клиринге». Согласно биллю о ленд-лизе, США имели право на время войны передавать своим союзникам оружие и материалы, необходимые для совместной борьбы. До момента вступления США в войну эти поставки осуществлялись по кредиту, но уже с 1942 года - на бескредитной основе и на основе новой концепции ленд-лиза.

Всего в 1941 - 1945 годах из Англии и США прибыл 41 конвой, из СССР вернулись 36 конвоев. Из 1577 судов, отправившихся в плавание, было потоплено 103, в том числе 12 советских. При проводке судов погибли 22 корабля союзников, из них 2 крейсера и 8 эсминцев (в том числе советские эсминцы «Сокрушительный» и «Деятельный»).

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