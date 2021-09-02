«Успела за секунды вывести детей»: На жителей Мурманской области обрушились коммунальные проблемы

Северяне борются с коммунальными проблемами. Порой в одиночку. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

А началось все с ливня

Попрощавшись с северянами, лето успело в последний момент добавить хлопот. Так, 31 августа в Мурманске прошел сильный ливень, который превратил лестницы в водопады не хуже, чем в Петергофе, а дворы – в печальную Венецию.

- Это просто слезы по ушедшему лету, - написала в паблике «Мурманск» северянка Анна Богданова.

Спустя пару часов дождь все-таки прекратился, оставив после себя чуть ли не месячную норму осадков. В администрации города сообщили, что многочисленные «слезы с небес» внесли коррективы в работу коммунальных служб.

- На дежурство вывели водооткачивающую технику, «Управление дорожного хозяйства» работает в усиленном режиме. Просим горожан отнестись с пониманием к неудобствам, на устранение последствий потребуется время, - отметили в мэрии.

А неудобства действительно были, причем немаленькие…

Сюрпризы с потолка

Пока местные власти убирали лужи на улицах, из-за дождя протекла крыша в детском саду № 7, что расположен на проспекте Ленина. Как рассказали «КП»-Мурманск» в дошкольном учреждении, кровля давно требует ремонта.

Крыша в детсаду давно требует ремонта. Фото: группа "Мурманск"

- Образовалось сырое пятно на стене, на данный момент оно уже практически высохло. В комитет по образованию Мурманска мы обращались и говорили, что крыша старая, шифер требует замены. Ждем финансирования. Возможно, ремонт будет в следующем году, - сообщила нам заведующая детским садом Марина Ордовенко.

К счастью, на детях коммунальная беда никак не отразилась. А вот жильцов одной из квартир в доме № 1 на улице Профсоюзов ждал более неприятный сюрприз, когда они вернулись со Дня знаний.

- Пока раздевались, в соседней комнате начал литься кипяток с потолка, а через пару минут тот вообще обвалился. Затопило почти всю квартиру, вся проводка оголена, - рассказала «КП»-Мурманск» местная жительница Ольга Голец. - Никто не пострадал, но если бы пришли чуть позже, то, может, и плохо бы все кончилось. Соседнюю квартиру тоже начало затапливать.

По словам девушки, они дождались аварийную службу и будут обращаться в суд. Им предстоит найти специалиста, который оценит нанесенный ущерб.

Потолок в квартире на улице Профсоюзов не выдержал атаки горячей водой. Фото: Ольга Голец

- Пока стараемся высушить все и частично убрать самый большой мусор. Запах еще не выветрился, коврики и диван впитали много воды вперемешку со шпаклевкой, - отметила северянка.

Есть вероятность, что ЧП случилось из-за того, что дали отопление, а трубы перед этим не проверили.

Не без прокуратуры

Подобная история приключилась и в Молочном, в доме № 7 на улице Гальченко. Там уже в который раз протекает труба, и ее до сих пор не могут хорошо залатать. В один «прекрасный» момент полило как из ведра.

- Мне сказали поменять трубы перед отопительным сезоном, что я и сделала. Но это не помогло – трубу в четвертый раз прорвало, хлестала черная горячая вода. Подпортились вещи, матрасы, постель, - рассказала местная жительница Анастасия Еремина. - В этой комнате спят дети, а если рванет ночью кипятком? Когда ливануло, я успела за считанные секунды вывести детей из комнаты.

Трубу в квартире в Молочном не могут починить уже пятый раз. Фото: скрин видео

Как уточнила нам Анастасия, слесарь приходит почти каждый раз пьяный и наверняка поэтому не может выполнить свою работу качественно.

Этим инцидентом уже заинтересовались правоохранительные органы. В частности, проверку начала прокуратура.

- Прокуратура Мурманской области организовала проверку соблюдения законодательства в сфере ЖКХ в связи с прорывом трубы теплоснабжения в квартире жительницы поселка Молочный, где кроме женщины проживают дети, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Остается надеяться, что возникшие проблемы скоро устранят и новых коммунальных ЧП не появится. Правда, как обещают синоптики, в ближайшие дни в нашем регионе ожидается пасмурная погода с дождями и порывистым ветром. Так что расслабляться не стоит.

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