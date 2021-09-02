Фабрика знаний

Санкт-Петербургский Горный университет остается главной кузницей высококвалифицированных кадров для «ФосАгро». Фото: Павел Долгов

В День знаний во всех регионах присутствия группы свои двери открыли «ФосАгро-школы», а генеральный директор компании Андрей Гурьев поздравил студентов и первокурсников Санкт-Петербургского Горного университета – главной кузницы кадров российского гиганта агрохимии.

От парты до производства

Образовательная модель «Школа-Колледж-Университет-Предприятие» реализуемая компанией ФосАгро, приобрела завершенную форму в 2013 году. Сегодня базовая ступень этой модели включает в себя 6 «ФосАгро-школ», в которых обучается более 5,8 тысяч ребят.

Продолжить обучение как выпускники «ФосАгро-классов», так и простые вчерашние школьники могут в колледжах-партнерах компании: Череповецком химико-технологическом или филиалах Мурманского арктического государственного университета в Кировске и Апатитах. В последнем, кстати, можно получить и высшее образование в том числе по новой для учебного заведения специальности – «Горное дело».

Вершиной образовательной цепочки в стратегии «ФосАгро» являются ведущие технические вузы страны: Санкт-Петербургский горный университет, Ивановский химико-технологический университет, Череповецкий государственный университет, Российский государственный аграрный университет им К.А. Тимирязева, а также еще 24 технических вуза. Около 500 студентов ежегодно проходят производственную практику на предприятиях группы.

Ежегодно компания направляет внушительные средства в развитие образовательной модели, но они приносят заметные плоды. Главный результат - приток в компанию высокообразованной, мотивированной и имеющей хорошую профессиональную подготовку молодежи.

«Становитесь лучшими и приходите к нам!»

Санкт-Петербургский Горный университет остается главной кузницей высококвалифицированных кадров для «ФосАгро». За последние 15 лет на предприятиях группы получили работу более 500 его выпускников, 417 из которых трудятся в компании по сей день.

Именно сюда в День знаний приехал генеральный директор компании «ФосАгро» Андрей Гурьев, чтобы поприветствовать будущую элиту российской горной инженерии.

- Первый важнейший шаг вы сделали верно. Поступили в Горный. Здесь лучший профессорско-преподавательский состав, настоящая кузница кадров. Здесь готовят лучших инженеров, которые дальше идут работать в лучшие горнодобывающие и промышленные компании России и мира. Я знаю, о чем говорю. Я сам – аспирант Горного, - сказал, обращаясь к студентам, Андрей Гурьев. - Треть Совета директоров ФосАгро – выходцы из этого университета. Более половины руководителей рудников комбината «Апатит» – жемчужины горнодобывающей промышленности – выпускники «Горного». Они – основа нашей команды. Становитесь лучшими и приходите к нам! И помните – нет ничего невозможного!

Первоклассники «ФосАгро-школы» №5 города Кировска.

Сегодня в СПбГУ обучается 116 студентов, получивших целевое направление от ФосАгро. Из них 69 - выпускники «ФосАгро-классов». В 2021 окончили свое обучение и трудоустроились в компанию 17 человек – целевики и студенты, заключившие договоры на выплату стипендии, при этом 10 из них – это выпускники программы «ФосАгро-класс». Поступили на обучение в Горный университет 26 человек, при этом 12 из них – это выпускники «ФосАгро-классов», которых через 5 лет компания ждать на производстве. В числе этих ребят трое – выпускники «ФосАгро-школ» Кировска и Апатитов. В этом году 85% выпускников заполярных «ФосАгро-школ» поступили в вузы. Однако, им на смену уже пришло новое поколение ребят.

Снова в школу

В новом 2021-2022 учебном году за парты школ Кировска и Апатитов сели 964 первоклассника. По традиции в День знаний каждый из них получил от Кировского филиала АО «Апатит» полезные подарки - канцелярские наборы, в которые вошло все необходимое для ученика начальных классов – именно то, что рекомендуют учителя. Это альбом для рисования, цветная бумага, акварельные краски, кисти, цветные карандаши, ручки, тетрадки и многое другое.

Первоклассников Кировска и Апатитов с Днем знаний поздравил директор Кировского филиала АО «Апатит» Андрей Абрашитов.

«Сегодня ты сделаешь первый шаг в удивительный мир, наполненный новыми открытиями, яркими впечатлениями и знаниями. Здесь ты встретишь верных друзей, которые останутся рядом с тобой на многие годы, и мудрых наставников – учителей, которые откроют для тебя самые удивительные секреты мироздания, - говорится в поздравительной открытке за подписью директора Кировского филиала АО «Апатит» Андрея Абрашитова. - Мы верим в то, что что у тебя – такого юного, любознательного, готового на большие свершения, все получится и ты достойно пройдешь путь под названием школа».

Новый учебный год 1 сентября начался и в «ФосАгро-школах» Кировска и Апатитов. Сегодня здесь их две: школа №5 города Кировска и школа №15 города Апатиты. В каждой из них работает 10-й и 11-й «ФосАгро-класс». В этом году в 10-классы «ФосАгро-классы» в Кировске и Апатитах зачислено 60 учащихся, каждый из которых получил в подарок от компании планшет. Помимо этого, учащаяся 11-го класса «ФосАгро-школы» №5 города Кировска Эльвира Папулова на торжественной линейке получила от АО «Апатит» грамоту и подарок как «Лучший ученик 2020-2021 года».

- Я очень рада тому, что в прошлом году меня зачисли в «ФосАгро-класс», к чему я и стремилась. Слушая отзывы старших ребят, я поняла, что именно здесь можно получить не только качественные знания, но и возможность расти и развиваться – в учебе, творчестве, сделать свою жизнь более многогранной и яркой, - говорит Эльвира. – И, конечно, качество знаний, которые дают в «ФосАгро-классах» вселяет в меня уверенность в том, что через год я обязательно поступлю в тот вуз, который я для себя выбрала.

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