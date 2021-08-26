К новому отопительному сезону в Мурманской области активно готовят даже глубинку

К 1 сентября все ответственные должны быть готовы к подаче отопления, которое так ждут северяне. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мурманской области, где осень наступает уже в августе, лето проходит в напряженной работе – подготовке к новому отопительному сезону. Как она идет накануне сентября, обсудили в правительстве региона.

Комиссия проверит

- Прошлый отопительный сезон прошел без аварий и почти без инцидентов, их количество удалось сократить в 1,5 раза по сравнению с аналогичным предыдущим периодом, - отметил министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Алексей Лыженков.

Но эти оптимистичные данные не говорят о том, что зимой-2021/2022 не случится ЧП и кто-то из северян не останется без отопления в морозы. Поэтому все лето идет ремонт и на котельных, и на сетях. Созданная областная комиссия уже проверила пять муниципалитетов и осталась удовлетворенной увиденным. Например, в Териберке и Туманном работы над основным и вспомогательным оборудованием кипят на двух котельных. Важно, чтобы они работали без сбоев, ведь эти населенные пункты зимой часто остаются отрезанными от мира из-за занесенной снегом дороги. Также в Териберке из-за высокого износа системы водоснабжения началось строительство нового водозабора в рамках нацпроекта «Чистая вода».

Все лето котельные и сети региона готовят к зиме под постоянным контролем. Фото: Правительство Мурманской области

Топливный вопрос

Мурманская область, увы, остается мазутозависимым регионом. И это несет ряд неудобств, одно из которых – дороговизна топлива и постоянно растущие на него цены.

- Запас топочного мазута в регионе сейчас составляет 85,9 тысячи тонн, или 80% нормативного запаса, угля - 58,7 тысячи тонн, или 59%. В пути еще по 20 тысяч тонн мазута и угля. На компенсацию выпадающих расходов в этом году из бюджета региона было выделено 42 миллиарда рублей, 48,9 миллиона - на закупку и доставку нефтепродуктов в населенные пункты с ограниченным сроком завоза: в Ловозерский район топливо доставлено в полном объеме, в Терский завезли 96 тонн, осталось еще 120, - рассказал Алексей Лыженков. - Отдельно хочу отметить, что благодаря вам и поддержке Мурманской областной Думы стало возможным решение наиболее сложной задачи предстоящего отопительного сезона – это компенсация роста стоимости топлива, которая в этом году очень сильно заметна. ООО «МЭС» представлена субсидия в 2,8 миллиарда рублей.

Чтобы компании, отвечающие за наши коммунальные блага, не стали банкротами, профильный министр призвал глав администраций усилить работу с должниками. Так, почти все бюджетные организации уже рассчитались с долгами, и наблюдается положительная динамика по снижению общей задолженности северян: общая дебиторская просроченная задолженность в 2020 году уменьшилась на 87 миллионов.

Искать альтернативу

Но не только ремонт котельных и сетей, а также запасы топлива волнуют тех, в чьей зоне ответственности наша комфортная жизнь на Крайнем Севере. При таком активном росте цен на мазут остро встает вопрос о переходе на другие виды топлива – более экологичные и экономически выгодные.

- Несмотря на существующее выраженное доминирование топочного мазута в топливно-энергетическом балансе региона, правительство Мурманской область движется по пути диверсификации. В целях изменения баланса в сторону мазутной составляющей есть инвестиционные проекты по переходу на другие виды топлива: торф, уголь, сжиженный газ, электричество, RDF-топливо, - отметил Алексей Лыженков.

Успешные примеры перехода уже есть: в Умбе - торфяные котельные, в Заозерске год назад заменили флотский мазут Ф5 на мазут М100, экономия составила 300 миллионов за сезон. В Килпъявре предложили вариант децентрализации с установкой индивидуальных домовых электромодельных.

По последним данным минэнерго и ЖКХ, опасений, что какой-то населенный пункт Мурманской области будет не готов к отопительному сезону, нет. На закупку топлива к новому отопительному сезону и сдерживание тарифов дополнительно выделят из регионального бюджета 3,8 миллиарда рублей.

В Заполярье постепенно переходят от мазута на другие виды топлива. Фото: Правительство Мурманской области

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

К отопительному сезону-2021/2022 в Мурманской области надо подготовить 7713 единиц жилого фонда, 118 котельных и 11 километров инженерных сетей, в том числе 1,2 тепловых, 1,8 водопроводных, 1,3 канализационных, 6,8 электрических.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области:

- Учитывая наш климат, времени на подготовку к зиме у нас совсем немного. Тепло в этом году мы по погодным условиям отключили достаточно поздно. И, судя по прогнозу, нам предстоит в начале сентября как минимум социальные объекты уже подключить. Это требует от всех нас четкой и слаженной работы. Система теплоснабжения должна быть готова, в начале сентября мы должны дать тепло.

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