"Единая Россия": Родителям дошкольников вернут полную стоимость больничных

Адресный подход в оказании государственных гарантий особенно важен для молодых родителей, которые еще не успели набрать достаточный трудовой опыт.

В партии «Единая Россия» сообщили, что пособие по временной нетрудоспособности в размере 100% среднего заработка получат родители детей до 7 лет включительно.

Такие выплаты смогут поддержать финансовое благополучие семьи, пишет nashgorod.ru.

Андрей Исаев, заместитель руководителя фракции «Единой России», объяснил: «До этого момента пособие начислялось так: кто имеет стаж до 5 лет, получал 60% заработка, от 5 до 7 лет – 80%, от 8 до 25 лет – 100% заработка. Проблема была в том, что молодые родители имеют небольшой трудовой стаж, и в этом случае при уходе на полноценный больничный по уходу за ребенком семья существенно теряла в доходах».

Поэтому парламентарии «Единой России» утвердили законопроект, обеспечивающий выплату 100% больничного по уходу за детьми до 7 лет включительно. Таким образом, родители могут спокойно ухаживать за детьми и не волноваться за материальное положение семьи.

Эксперт ОНФ Татьяна Буцкая рассказала о том, что многие родители из разных регионов страны просили исправить данную ситуацию и обращались в Совет матерей. Она сказала следующее: «Многие из них с удивлением обнаруживали после больничного по уходу за ребенком размер полученной выплаты и на встречах с нами задавали вопрос, почему так выстроена система. Ведь им же в аптеке не продают лекарство за 60% его стоимости».

Как сообщает сайт ER.RU, Совет матерей обращался к членам фракции «Единой России» с просьбой разработать законопроект, который устранит данную несправедливость.

- В центре внимания государства – материальное положение семьи и степень ее нуждаемости в поддержке. Это подтверждает новая мера государственной поддержки, которая вступит в силу с 1 сентября.

Речь идет о 100-процентной оплате больничных по уходу за ребенком до 8 лет, без привязки к трудовому стажу. Адресный подход в оказании государственных гарантий особенно важен для молодых родителей, которые еще не успели набрать достаточный трудовой опыт.

И еще один немаловажный момент - родителям не придется оформлять какие-либо дополнительные документы. Все расчеты Фонд социального страхования будет проводить самостоятельно, на основании данных больничного листа.

Считаю, что «новая» государственная гарантия по сохранению месячного заработка позволит родителям осуществлять полноценный уход за ребенком в период его болезни, учитывая, что заботу о финансовом положении семьи на это время государство взяло на себя, - сказала региональный координатор проекта «Крепкая семья» в Мурманской области Светлана Виденеева.

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