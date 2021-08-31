"Кипелов", поросенок на вертеле и назад во времени: Imandra Viking Fest вернулся

Фестиваль в Мончегорске проходит в третий раз. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Этим летом из-за непростой ситуации с коронавирусом отменились многие фестивали и праздники – табу было наложено даже на мероприятия на открытом воздухе. Но в августе ограничения сняли, и это позволило состояться в Мончегорске уже в третий раз фестивалю Imandra Viking Fest.

Два дня брутальности и суровости

Фишка этого фестиваля в том, что проходит он в виде походного лагеря, который разбивают у подножия горы Поазуайвенч. Но если раньше он длился один день, то в этом году под него отвели сразу все выходные – 28 и 29 августа.

Для детей - кукольный театр по мотивам саг. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Несмотря на то, что Imandra Viking Fest – событие в культурном календаре Мурманской области молодое, у него уже есть традиции. Например, начинается он с шествия викингов по городу до лагеря – сопровождается оно музыкой, воинственными кличами и изумленными взглядами прохожих. Также участники, какая бы погода ни стояла, носят сделанную по старинным образцам одежду. Иногда она кажется похожей на театральные костюмы, однако на самом деле выверена с описаниями в древних книгах.

Для каждого костюма ищут домотканую ткань только из натуральных материалов, например, льна и шерсти, шьется вручную. Даже обувь – это кропотливая выделка из кожи. На заводе такую не сделаешь, и приходится заказывать у мастеров, которые часами сидят над одними сапогами, заставляя сложный материал приобретать форму. Стоимость одного костюма викинга, селянина или горожанина Средневековья может доходить до 100 - 300 тысяч рублей, а если это доспехи, то еще дороже.

Северяне увидели реконструкцию боев викингов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Представитель мурманского реконструкторского клуба «Мидгард» Олег Мягков помогает зрителям примерить доспехи викингов и попробовать мечи и топоры, пока его одноклубники на ристалище рядом показывают, как это все применяется в бою. Нельзя не заметить, что на Олеге интересная, большая белая шкура. Многие из нас представляют викингов именно так – как бородатых мужчин в меху. Но на самом деле…

- Это овчина, реконструкция на раннесредневековую Ирландию. Удобный плащ, переводится как «мохнатая мантия». По источникам, приближенные к королю люди были похожи на баранов и овец. Он очень практичен для климата Ирландии и острова Мэн, потому что теплый и защищал от влаги, его не надо было сушить, достаточно встряхнуть, - рассказывает Олег. – Каждый костюм шьется по индивидуальным меркам, это касается и оружия. После боев, конечно, приходится чинить.

Бои - дело... утомительное. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Все по правде

Есть мнение, что бои реконструкторов – это просто что-то вроде театрального представления, от того, что творилось в настоящих сражениях, это далеко. Толика правды в этом есть, но мечи, копья и топоры, пусть и не заточены, весят прилично, и если получаешь удар – это ощутимо. Еще есть риск, что на тебя наступят как «враги», так и свои: «погибшие» воины должны оставаться лежать на земле, и о них часто спотыкаются те, кто еще пытается вырвать победу. После боя многие участники хромают, держатся за ушибленные места, а рядом дежурят врачи. Еще один нюанс: викинги бьются без доспехов, из защиты только шлем на голове да рукавицы, через которые все равно чувствуются удары.

Два дня фестиваля зрители могли наблюдать как одиночные поединки реконструкторов, так и бои четыре на четыре. В первый день выступали 16 команд, до финала дошли четыре. Каждый воин провел в боях около полутора часов. Третье место в «Битве двух дружин» занял мурманский клуб «Мидгард», второе – «Кентурион» - «Варяжская гвардия» из Северной столицы, а победителями стали москвичи из «Серебряного волка».

На фестивале можно было больше узнать про быт Раннего Средневековья. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Черная «Варвара»

Изюминкой фестиваля в этом году стал дракар «Варвара», который доставили из Карелии. Это реплика настоящей поморской ладьи, найденной на кольском побережье. Только оригинал был 22 метра в длину, а версию сделали в два раза короче. Все-таки содержать большое судно – затратно. Зато ладья просмолена по традиционной технологии так, что корпус ее черный, словно ночь, а еще она может идти как на веслах, так и под парусом.

Реплика поморской ладьи "Варвара". Фото: Антон ЗАБИРОВ

- «Варвару» построили в 2011 году в Петрозаводске под руководством известного корабела Тараса Тюпко. Ее сделали для воссоздания эпохи морского дела Раннего Средневековья, - рассказывает Тимофей Григорьев, который доставил ладью в Мурманскую область. – Это не декоративная вещь, она создана, чтобы ходить по большой воде, например, по морю. Она уже дважды ходила по Белому морю, по Ладоге, был переход Ладога - Онега и много других.

Тимофей Григорьев. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Дракар в Мончегорск доставили представители исторического проекта из Сортавалы «Исторический парк «Бастион». Для них эта поездка еще и рабочая: они хотят обменяться опытом с заполярными реконструкторами, чтобы применить его у себя. Сейчас в Карелии работают четыре музея, которые сохраняют вехи истории региона, через 15 лет их должно быть уже 10. Будет в них место и эпохе викингов, ведь они путешествовали по всему миру и повлияли на многие народы, в том числе и Русского Севера.

Imandra Viking Fest запомнился гостям многим. Кто-то с удовольствием дрался мешками с сеном, а потом в этом сене валялся, кто-то смог больше узнать о культуре викингов, например, пройти их свадебный обряд. Суровые мореплаватели не носили обручальных колец - те были неудобны в походах и боях, а вместо этого плели из разных материалов браслеты. В этом году стало больше мастер-классов - от лепки из глины до кузницы. Ну, а музыкальная начинка фестиваля оказалась очень вкусной: хедлайнером стала группа «Кипелов», также перед северянами выступили коллективы Alkonost и Nomans Land.

Хедлайнером фестиваля стала группа "Кипелов". Фото: Антон ЗАБИРОВ

Фестиваль Раннего Средневековья «Гандвик» должен был состояться в июне этого года в Кандалакше, но буквально на старте его отменили из-за растущего в регионе числа зараженных коронавирусом. Но тех, кто мог бы в нем участвовать, можно было увидеть в Мончегорске.

- Эти мероприятия, конечно, разные, в Кандалакше больше аутентичности, точности, там был бы походный лагерь, ладьи, погружение в быт. Здесь все носит больше интерактивный и развлекательный характер, но важно, что через такие фестивали мы можем привлекать внимание к истории, - рассказал один из организаторов «Гандвика», методист Центра досуга молодежи в Североморске Андрей Коляда.

Один из организаторов «Гандвика», методист Центра досуга молодежи в Североморске Андрей Коляда Фото: Антон ЗАБИРОВ

К слову, одно из новшеств фестиваля Imandra Viking Fest - многие площадки, которые раньше были бесплатными, например, стрельба из лука, стали платными. Катание на дракаре - 600 рублей, от 200 до 600 рублей - гадание шамана, катание на лошади и т. д. Потратить 2-3 тысячи за день оказалось просто и многим не по карману.

Поросенок на вертеле, увы, не пропекся. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Фестивали, которые позволяют нам без машины времени путешествовать в прошлое - это всегда зрелищно и красиво. Но мало кто знает, что реконструкторы выполняют еще и важную работу.

- Во время раскопок находят разные вещи, назначение которых не всегда легко установить. Например, обнаружили что-то, по внешнему виду напоминающее пуговицу. Мы изготавливаем копию, пытаемся применить ее на одежде и понимаем, что это точно была не пуговица, а что-то другое, может, бубенчик на шапке, - говорит Тимофей Григорьев. - Начиная с 80-х годов прошлого столетия, когда реконструкция начала активно развиваться в нашей стране, многие исторические воззрения академической науки были пересмотрены.

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