Депутаты “Единой России” проследят за перечислением разовых выплат пенсионерам

Субсидии на единоразовую помощь пенсионерам будут выделены из дополнительных доходов бюджета.

Следить за своевременностью выплат в регионах будут депутаты «Единой России», пишет nashgorod.ru. Сначала средства поступят на пенсионные счета 30 миллионов держателей карт, а остальные 13 миллионов человек получат выплату в отделениях "Почты России". Поддержка также распространяется на военных пенсионеров, которые получили эту категорию за выслугу лет или вышли на пенсию рано в связи с особыми условиями несения службы.

Как отметил первый зам. главы фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев, субсидии на единовременную помощь пенсионерам будут выделены из дополнительных доходов бюджета. Он отметил, что как только экономика страны начала восстанавливаться, средства в первую очередь пошли на решение социальных проблем.

По словам Исаева, по известным причинам в последние два года инфляция оказалась выше ожидаемой, особенно это касается потребительского набора пенсионеров. В связи с этим были предложены единовременные выплаты в качестве меры, компенсирующей такой рост инфляции, сказал первый зам. главы фракции "ЕР" в ГД.

Ранее секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак подчеркнул, что выплаты должны быть осуществлены максимально быстро и удобно для людей. Он также заявил, что штабы общественной поддержки будут фиксировать и быстро реагировать на факты задержки и ущемления прав получателей выплат.

Как сообщает сайт партии “Единая Россия”, 24 августа Владимир Путин подписал указ о разовой денежной выплате всем категориям пенсионеров. Поддержка в размере 10 тысяч рублей будет выплачена без подачи дополнительных документов, а сами средства защищены от списания по исполнительным производствам. Обеспечить эту работу глава государства поручил «Единой России».

- В Мурманской области единовременную выплату получат 240 тысяч пенсионеров, из них 70 тысяч работающих. Стоит заметить, что выплата не учитывается при определении права на получение других мер социальной поддержки. Из нее не производятся взыскания по исполнительным документам.

Для получения денег пенсионерам не нужно предоставлять никаких документов и справок. Безусловно, это немаловажный момент, который уже оценили северяне. Эта мера социальной поддержки даст возможность частично решить материальные проблемы, а кому-то осуществить намеченные планы.

В рамках штаба общественной поддержки мы планируем максимально широко провести разъяснительную работу о порядке получения такого рода выплат. Смею заверить, что на все случаи задержки, ущемления прав, если такие будут зафиксированы, совместно с региональным отделением Пенсионного фонда будем оперативно реагировать, - рассказал руководитель регионального штаба общественной поддержки партии, депутат Мурманской областной Думы (фракция «Единой России») Юрий Шадрин.

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