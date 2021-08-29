Желали горняцкой удачи

Торжество в год 20-летия компании «ФосАгро» получилось ярким и масштабным.

В Кировск вернулся очный формат празднования Дня горняка. Торжество в год 20-летия компании «ФосАгро» получилось особенно ярким и масштабным. Душевные музыкальные подарки звучали от известных артистов - групп «Любэ» и «Рондо» и баяниста Валерия Сёмина, а лучшему горняку 2021 года по традиции вручили ключи от автомобиля. И даже погода преподнесла кировчанам свой презент, порадовав теплом и солнцем.

Театры, творчество, аттракционы

Творческий интерактив и подарки ждали гостей праздника на каждом шагу. В Театральном дворике ДК с утра гремел оркестр, с надувным шоу выступала семья Питиновых из Москвы, хозяйничал уличный театр «ТУТ», предлагая всем желающим примерить на себя роль первых итальянских артистов в спектакле-мастер-классе «Театр на коврике». Затем начался сольный концерт «Песни, спетые сердцем» заслуженного артиста России Валерия Сёмина. Тут же, не откладывая, вручили сертификат на ценный подарок финалисту конкурса слоганов к 20-летию «ФосАгро». А вечером площадку заняли победители первого в России чемпионата самокатного спорта и московские танцевальные коллективы Art people show и Funk gamers.

Творческий интерактив и подарки сопровождали гостей праздника на каждом шагу.

На Курортном бульваре весь день шел «Перезвон талантов»: на уличной сцене собрались молодежные команды из Кировска и Апатитов. Рядом раскинулась Литературная аллея с конкурсами, викторинами, фотозонами и выставками - настоящий северный Арбат!

Набережная озера Верхнее оживилась палаточным городком мастеров и целым кварталом аттракционов. По озерной глади скользили парусные яхты клуба Мурманского морского торгового порта, а через тротуар распахнула двери кабин горная техника. Ребятишки примеряют роли горняков, а взрослые жарко спорят о характеристиках и возможностях оборудования. Подземные орудия представляют действующие сотрудники КФ АО «Апатит».

Skoda в подарок

Кульминация праздника – чествование тружеников горной промышленности и присвоение звания лучшего горняка 2021 года. Место традиционное – стадион «Горняк», требования новые - вход строго в масках, рассадка на трибунах с учетом социальной дистанции. Интрига сохраняется до последнего – имя лучшего горняка 2021 года держится в тайне даже от самого героя. Это 44-летний Евгений Иванов, машинист погрузочно-доставочной машины Расвумчоррского рудника. Требовательный и инициативный, за 21 год работы на предприятии Евгений Владимирович доказал - он не боится профессионального роста. Евгений Иванов освоил смежные профессии проходчика, взрывника, машиниста подземной самоходной машины и является наставником для молодых сотрудников.

Подарок от предприятия - новый «Skoda Rapid» - первый автомобиль в семье Ивановых.

- Эйфория такая, что еще не до конца осознал, что именно я стал лучшим горняком, - делится эмоциями Евгений Иванов. – Год для нашей добычной бригады второго участка был продуктивным, мы стабильно трудились. Единственное отличие – надели маски, но это никак не мешает выполнять задачу.

Подарок от предприятия новый Skoda Rapid - первый автомобиль в семье Ивановых. По традиции в День горняка награды различного уровня получили несколько десятков сотрудников предприятия.

«Храни вас Бог, горняки!»

Лучшие работники принимают почетные награды из рук высоких гостей. Поздравить горняков с профессиональным праздником приехали глава региона Андрей Чибис, сенатор Татьяна Кусайко, председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев, генеральный директор АО «Апатит» Александр Гильгенберг, руководители и профсоюзные лидеры КФ АО «Апатит».

Генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев поздравил горняков и высказал признательность коллективу «Апатита» за самоотверженный труд в период пандемии коронавируса.

- В самое сложное время мы работали, не останавливали производство, продолжали инвестировать, развиваться, открывать новые горизонты, и все благодаря вам. Остановить «Апатит» - значило бы остановить агропромышленный комплекс. Мы выстояли, и я вам искренне благодарен, – сказал Андрей Гурьев.

Напомним: все сотрудники компании получили к празднику премию в размере 20 тысяч рублей, а с 1 сентября будут проиндексированы зарплаты всех работников компании.

- Спасибо за ваш труд, за труд ветеранов отрасли, - поздравил горняков Андрей Чибис. - Вы развиваете Мурманскую область и обеспечиваете продовольственную безопасность нашей страны. Здоровья и благополучия вашим семьям и как можно больше радостных и счастливых дней в жизни!

Кульминацией праздника стало чествование тружеников горной промышленности.

- Сегодня мы чествуем смелых и отважных людей, которые выполняют опасную и в то же время очень нужную работу, - взял слово Андрей Абрашитов, директор КФ АО «Апатит». - Желаю вам настоящей горняцкой удачи, крепкой кровли над головой, безопасного труда! Отдельная благодарность ветеранам производства. Посвятив жизнь комбинату «Апатит», вы заложили прочный фундамент в основание компании «ФосАгро». Эти 20 лет успеха и динамичного развития стали возможными благодаря вашим усилиям. Храни вас Бог, горняки!

Настоящие мужики

Долгожданный праздник завершился концертом столичных исполнителей. Всенародно известные песни групп «Рондо» и «Любэ» тепло и душевно исполняли всем стадионом. Пространство перед сценой стало танцевальной площадкой, а на больших экранах с трансляцией выступления каждый мог передать привет и поздравления, отправив СМС в редакцию Народного телевидения «Хибины».

Долгожданный праздник завершился концертом столичных исполнителей.

- Отдельное спасибо за песни «Рондо»! – говорит Виктория Сапогова, гость праздника. - Крутая группа, слушали с мужем и наслаждались. Думаю, в этом нас поддержит добрая половина Кировска и Апатитов.

- «Любэ» - самая лучшая группа, настоящие мужики! – говорит Светлана Крылова, кировчанка. - Они уже бывали в наших краях - приезжали на Кукисвумчорр и выступали во Дворце культуры в 80-е, когда только-только начинали свои концертные туры.

Концерт очень понравился кировчанам.

- Праздник получился отменный, мы всей семьей провели на улице почти весь день, - добавляет Елена Фокина из Апатитов. – Наелись сладкой ваты, попытали счастья, наверное, во всех конкурсах, которые встретились на пути, а доченька накаталась на каруселях. Концерт бесподобный – в такой душевной атмосфере я не была уже давно. Спасибо!

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