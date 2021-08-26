Если можно сделать быстрее и больше

Асфальтобетонный завод в Магнетитах.

На Ковдорской сотке

- Ремонт асфальтового покрытия автодороги Пиренга-Ковдор мы завершили до 1 июля. Обновили почти 20 км из 100,4 км общей ее протяженности. Открыли беспрепятственный проезд, продолжив работы по приведению в порядок полосы отвода. И это при том, что первую половину июня шли дожди и мы не могли приступить к укладке асфальтобетона, - говорит Вячеслав Кузнецов, руководитель группы компаний «Кольское дорожное управление» (КДУ) и «Мурманавтодор».

Автодорога является единственной, соединяющей город Ковдор с федеральной автомагистралью Р-21 «Кола». Еще в начале сезона и.о. начальника ГОКУ «Мурманскавтодор» Владислав Алиев говорил журналистам, что здесь «работы очень много. Около двухсот тысяч квадратных метров только одной расчистки, в том числе кюветов. Фрезерование, асфальтирование…». По контракту, выполняемому в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», подрядчик ООО «КДУ» должен сдать объект до 28 августа.

Самая строгая проверка качества - еще на стадии укладки асфальта.

- Я благодарен всем работникам, которые с пониманием относятся к важности соблюдения обязательств и качественного выполнения задач, и, трудятся, порой, не считаясь со временем, - подчеркивает Вячеслав Кузнецов.- Работать с опережением графика - это уже стало для нас обычной практикой, - продолжает разговор Михаил Чернасов, директор ООО «КДУ». - В итоге мы можем быстрее приступить к реализации других задач, жители территории - испытывают меньше неудобств. Надо учитывать и то, что сезон ремонтно-строительных работ у нас короткий - практически только летние месяцы. К тому же погода переменчива и нередко снег лежит до первых дней июня, или «зарядят» дожди на целый месяц.

Необходимые рецепты

В работе с опережением есть и еще одно преимущество, которое именно в этом сезоне оказалось очень важным. Резко возросшие цены на битум и металл стали проблемой при исполнении контрактов. Дело в том, что сметы расходов утверждаются на момент их подписания и что-то изменить в документе, или запросить дополнительные средства по ходу реализации невозможно.

Сварщик Денис Шумеев и электрик Александр Хоробров.

- Наши компании дорожат своей репутацией и, безусловно, всегда будут выполнять поставленные задачи, - отмечает Вячеслав Кузнецов. - Но проблема серьезная. Считаю, власти и бизнесу надо искать решения, чтобы снизить влияние подобных финансовых ловушек на работу подрядчиков.

С приходом команды губернатора Андрея Чибиса была решена проблема с поздним проведением конкурсов на заключение государственных контрактов. В прежние времена бывало, что аукционы на текущий год проходили … в августе, когда ремонтно-строительные работы уже должны подходить к концу. Тогда вопрос с подготовкой к работе, приобретением необходимых техники и материалов был еще острее.

Одна из особенностей года - изменение технологии укладки асфальтобетона в связи с введением новых ГОСТов.

- Нам пришлось долго работать над подбором компонентов, - продолжает Вячеслав Кузнецов. - Пробовали, меняли… Ведь здесь так: даже мельчайшее отклонение может повлиять на качество всей работы. Исследовали, испытывали в своей лаборатории - кстати, в ее оснащение в этом году вложили более 10 млн. рублей. Затем в лаборатории «Мурманскавтодора». В результате совместных усилий «процесс пошел»: мы первыми в регионе стали выпускать асфальтобетонную смесь А16ВН, освоили ее укладку.

Вячеслав Кузнецов: «По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» приступили к выполнению контрактов 2022 года».

Обновление для роста

- Свою работу мы построили так, чтобы досрочно завершить все контракты в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», - подчеркивает Вячеслав Кузнецов. - В прошлом году мы также выполнили все взятые на себя обязательства.

Напомним, что губернатором Андреем Чибисом поставлена задача к 1 сентября сдать все объекты в рамках нацпроекта. Но это не просто. Контрактные обязательства не завершаются укладкой асфальта. Это еще и установка знаков, нанесение разметки, устройство обочин, благоустройство и так далее. И как раз работа с опережением графика позволяет сэкономить столь дорогое время.

- В прошлом году приобрели третий асфальтобетонный завод, который установили в Мурманске, - замечает Вячеслав Кузнецов. - И в этом году достигли таких объемов укладки асфальбетона, которых никогда еще не делали: 10-14 тыс. квадратных метров в сутки.

- Обновление техники ведем постоянно, - продолжает разговор Сергей Колмыков, генеральный директор ООО «Мурманавтодор». - Приобрели перегружатель «Шаттл Багги», который позволяет увеличить производительность и улучшить качество работ по асфальтированию. Также у нас в этом году появились два новых грейдера, три КДМки (комплексных дорожных машины) для содержания дорог. Приобретая технику, прежде всего изучаем ее эффективность в условиях Заполярья. К примеру, содержание автодороги на Териберку зимой усложняется из-за сильных снежных заносов. Поэтому и, казалось бы, очень мощная техника не всегда справляется со своими задачами. Использовали ранее шнекороторы на базе «Урал», затем пробовали финские «Арктик машин». В этом году приобрели японский шнекоротор с большим выбросом снега - и результат лучше. Возможно, будем полностью переходить на такую технику.

Сергей Колмыков убежден, что новая техника должна отвечать растущим требованиям к качеству труда дорожников.

Хороший прецедент

- Ремонт автодороги Пиренга-Ковдор стал самым крупным контрактом нынешнего сезона, - замечает Михаил Чернасов, директор ООО «КДУ». - Но немало и других объектов. Готовится к сдаче в эксплуатацию участок реконструкции на Териберку. Масштабные задачи по ремонту улиц и дворов решаются в Оленегорском и Мончегорском муниципальных округах. Растут и объемы заказов для негосударственного сектора - работаем на объектах НОВАТЭКа, Кольского ГМК и ФосАгро.

Главный фактор успешного выполнения задач - это люди. Никакая сверхсовременная техника не даст нужного результата без грамотных специалистов, умеющих и знающих, как ее применять.

- Многие из работающих настоящие профессионалы, «подтягиваем» и молодых специалистов, - рассказывает Николай Синицкий, исполнительный директор ООО «Мурманавтодор». - У кого запал энергии, оптимизм в работе - это сразу видно и такие люди вырастают быстро из дорожных рабочих, мастеров в прорабов, начальников участков.

Так, Сергей Хрищанович и Александр Кожевников были мастерами на участках содержания, а теперь их возглавили. Начальником участка строительно-монтажных работ стал Антон Драневич. Ранее он там был мастером, а еще раньше - начальником апатитско-кировского участка содержания автодорог. Виктор Луганский из мастера вырос в прораба.

Среди молодых инженеров много способных и увлеченных своим делом. Со студенческой скамьи пришли в производственно-технический отдел Светлана Яблокова и Виктория Задворнова. Причем Виктории сразу был доверен сложный объект - вести реконструкцию дороги на Териберку. И она с задачей справляется.

Николай Синицкий и Михаил Смыслов (на фото слева направо) - одни из тех, кто составляет опорное инженерно-техническое звено.

Можно назвать так же и тех, кто уже работает как сложившийся специалист и добросовестным трудом вносит значимый вклад в общую копилку достижений. Это заместитель исполнительного директора «Мурманавтодора» Станислав Кузнецов, начальник лаборатории Александр Баженов. А еще - Евгений Павлов, Николай Шкаредный, Владислав Думенков, Валерий Антюфеев и многие другие.

- У нас раньше были в основном узкие специалисты - одни занимались содержанием, а другие строительством, - замечает Михаил Смыслов, главный инженер ООО «КДУ». - Теперь большинство работников справляются с любыми видами работ. А в целом кадровая проблема острая. Знающих и желающих работать специалистов не хватает.

Вместе с тем в группе компаний поощряют стремление самих работников профессионально расти, совершенствоваться в выбранном деле. Сразу пять человек обучаются на открывшемся в прошлом году в Мурманском государственном техническом университете направлении «строительство автомобильных дорог». По профильным специальностям работники также проходят обучение в учебных заведениях региона и Карелии…

- Ситуация в дорожном строительстве меняется. Требования к качеству и контроль выросли сильно, - говорит Вячеслав Кузнецов. - Сегодня так - уложили первые 100 метров асфальтобетона и уже берем пробы, везем в лабораторию. Все тщательно проверяем, чтобы не пришлось потом исправлять. Поэтому профессиональное мастерство человека, его любовь к избранному делу и умение работать в жестком режиме приобретают особую ценность.

Начальник участка Александр Кожевников руководит работами по благоустройству в Ловозере.

Имеющийся потенциал позволяет не просто работать с опережением графика, а делать больше. В прошлом году, к примеру, пришли на помощь другим компаниям, которые немного не уложились в обозначенные сроки. А в этом году собрались сделать то, чему прецедентов в Мурманской области раньше не было.

- В июле завершили программу 2021 года по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» и приступили к выполнению контрактов 2022 года, - говорит Вячеслав Кузнецов. - Правительство Мурманской области уже провело все торги на новый сезон, мы увидели перспективу и организовали работу так, чтобы уже в этом году реализовать планы будущего. Выиграют от этого все - и мы, и регион, и главное - люди, которые получат обновленные дороги раньше обещанного.

НАША СПРАВКА

ООО «Кольское дорожное управление» и ООО «Мурманавтодор» являются одними из крупнейших предприятий Мурманской области, специализирующихся на ремонте, реконструкции и содержании автомобильных дорог. Компании обладают мощным парком дорожно-строительной техники, тремя асфальтобетонными заводами, сетью производственных баз (Кильдинстрой, Апатиты, Мончегорск, Ена, Туманный, Тайбола, Оленегорск, Териберка, Ловозеро). По долгосрочным контрактам на содержании почти 1200 км федеральных и региональных дорог.

Мастер Кирилл Шматков отвечает за работы по благоустройству поселка Шонгуй.

ЦИТАТА

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1769-р Мурманской области из резервного фонда дополнительно выделено 100 млн. рублей на приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального, местного) значения, их развитие и увеличение пропускной способности.

Из сообщения пресс-службы правительства Мурманской области.

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