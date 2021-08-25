“Единая Россия” внесет пожелания президента в народную программу

Как сообщает официальный партийный сайт “Единой России”, Дмитрий Медведев заявил, что народная программа рассчитана на 5 лет. Фото: Пресс-служба ЕР

В работе второго этапа съезда “Единой России” принял участие президент РФ. Он выдвинул несколько идей, которые будут включены в народную программу. Они касались в основном социальной поддержки граждан.

Одна их ключевых проблем, озвученных президентом, – это защита средств, полученных россиянами в виде соцвыплат, от претензий кредиторов. Он предложил законодательно закрепить невозможность изъятия этих денег в качестве уплаты долга. При этом он заявил, что сделать это нужно задним числом, чтобы тем, у кого эти средства были изъяты, их вернули, пишет nashgorod.ru.

Предложил глава государства и единоразовую выплату для военных, правоохранителей и курсантов, обучающихся в училищах. Они получат по 15 000 рублей. Также, по словам президента, в бюджете на 2022-2023 годы будут предусмотрены средства на индексацию денежного довольствия военных и представителей системы охраны правопорядка. Индексация должна опережать рост инфляции.

Еще одну тему Путин выделил особо – это лесные пожары, которые буквально терроризируют Россию. Президент рассказал, что в федеральном бюджете выделены дополнительные средства на борьбы с ними – 24 млрд рублей. Глава государства заметил, что для эффективной борьбы с горением леса необходимо создать специальную авиагруппу.

Не оставил без внимания президент и программу “Единой России” по расселению аварийного жилья. В бюджете государства на эти цели запланировано 45 млрд рублей. Кроме этого, Путин позитивно отозвался о мерах, предпринимаемых единороссами, для улучшения условий жизни в сельской местности, в том числе для развития предпринимательства и фермерства. Это, напомним, одно из главных направлений народной программы.

Отмечается, что народная программа разделена на два основных раздела: повышение благосостояния россиян и развитие самого государства. Первая часть подразумевает улучшение медицины и образования, создание новых рабочие мест, развитие социальной сферы и другие меры. Вторая часть касается укрепления международного престижа России, освоения территорий, поддержки перспективных направлений в экономике, науке, бизнесе.

Как сообщает официальный партийный сайт “Единой России”, Дмитрий Медведев заявил, что народная программа рассчитана на 5 лет. Следить за тем, как она исполняется, будут сами единороссы, представители правительства, а также граждане, многие из которых вносили свои идеи в этот документ.

Руководитель регионального исполнительного комитета Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия» Татьяна Сахарова отметила, что принять участие в формировании народной программы мог любой житель Мурманской области. Для этого необходимо было заполнить анкету в сети Интернет. Другой вариант - посетить один из 160 мобильных пунктов в городах и населенных пунктах Кольского Заполярья. Предложения северян собирали и в штабе общественной поддержки партии, который базируется в региональной приемной.

“Как показали результаты анкетирования, в котором приняли участие более 35 тысяч человек, северян наиболее волнуют качество работы учреждений здравоохранения, отрасли жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территорий. Почти половина опрошенных отметила необходимость усилить работу по асфальтированию дорог во дворах. Каждый третий обратил внимание на обустройство парковочных мест и дополнительное освещение во дворах.

Сейчас нам предстоит обобщить все полученные результаты, разработать механизмы реализации собранных предложений и превратить их в реальные действия”, - отметила Сахарова.

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