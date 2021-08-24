Энергия для развязки

Главной целью компания видит планомерное развитие.

Строительство подстанций и воздушных линий, техническое обслуживание оборудования, монтаж сетей освещения... ООО «ЗапСибЭнерго» специализируется на всех видах электромонтажных работ. Основные силы предприятия сосредоточены в Тюменской области, однако за три года существования компания успела поработать и в «экзотических» местах. Например, в Северном Ледовитом океане на Земле Франца-Иосифа и на острове Котельном - там ООО «ЗапСибЭнерго» создавало объекты энергетики для нужд военных. А еще предприятие трудилось на космодроме «Восточный» в Амурской области.

По словам Ивана Туканова, строительные работы и у АО «Мостострой-11», и у ООО «ЗапСибЭнерго» находятся на пике своей активности.

ВЫСОКИЕ ТЕМПЫ

Однако главный объект в настоящий момент все-таки находится в Тюмени. Речь идет о трехуровневой развязке на пересечении улиц Дружбы и Мельникайте. ООО «ЗапСибЭнерго» работает на субподряде у АО «Мостострой-11», помогая обеспечить надежное электроснабжение этого чрезвычайно важного для города объекта транспортной инфраструктуры.

- На данном участке проложено огромное количество всевозможных коммуникаций. Это, конечно, добавляет трудностей. Чтобы справиться с ними, инженеры провели очень тщательную и скрупулезную работу. Все должно получиться, других вариантов у нас нет, - говорит первый заместитель генерального директора ООО «ЗапСибЭнерго» Иван Туканов. - Еще одна особенность заключается в том, что пересечение улиц Дружбы и Мельникайте - одиниз самых оживленных в нашем городе перекрестков. Поэтому главной задачей было не допустить остановки движения. И у АО «Мостострой-11» это получилось: очень грамотно все распланировали!

По словам Ивана Туканова, строительные работы и у АО «Мостострой-11», и у ООО «ЗапСибЭнерго» находятся на пике своей активности. Напомним, что, в соответствии с государственным контрактом, развязку необходимо сдать в декабре 2022 года. Однако генеральный подрядчик планирует открыть движение по ней уже в этом году. И все компании, которые работают на субподряде у АО «Мостострой-11», должны идти в том же высоком темпе.

- По нормативу мы должны выполнить нашу часть работ за пять месяцев. Однако все идет к тому, что получится уложиться за два. Думаю, справимся, - прогнозирует первый заместитель генерального директора ООО «ЗапСибЭнерго». - На самом деле мы стараемся брать пример с АО «Мостострой-11» и применять его опыт при организации нашей работы.

Главным достижением за три года в ООО «ЗапСибЭнерго» называют стабильность.

«ЭНЕРГЕТИКА ОНА И ЕСТЬ ЭНЕРГЕТИКА»

Развязка на пересечении Дружбы и Мельникайте - хоть и самый крупный, но не единственный объект в портфеле заказов ООО «ЗапСибЭнерго» в данный момент. Параллельно предприятие занимается своей текущей работой, например, подключает к сетям электроснабжения физических и юридических лиц, а также объекты индивидуального жилищного строительства, дачные участки. Таких объектов за один сезон (апрель-октябрь) традиционно от 40 до 60.

Кроме того, ООО «ЗапСибЭнерго» сотрудничает с нефтегазовыми компаниями и работает на месторождениях. К созданию кустовых площадок энергетики подключаются одними из первых, открывая фронт работ для всех других специалистов. В чем специфика этой работы?

- Это полная автономия. Месторождения находятся на некотором отдалении от «цивилизации», поэтому мы должны завозить туда все необходимое: и продукты питания, и жилые вагончики, и материалы. Кроме того, важно сразу точно рассчитать, какое количество специалистов отправлять на объект и какая техника там потребуется, - объясняет Иван Туканов. - Поэтому специфика исключительно в территориальной расположенности и удаленности. А так нет принципиальной разницы в том, где запитывать лампочку - на нефтяном месторождении или в садовом домике. Я, конечно, утрирую, но энергетика она и есть энергетика.

Главный инженер Дмитрий Савин.

РАЗГОВОР О ПОКОЛЕНИЯХ

По словам первого заместителя генерального директора ООО «ЗапСибЭнерго», в компании (учитывая подрядчиков) трудятся около 200 человек. Дефицит кадров ощущается, признается Иван Туканов.

- К сожалению, нынешние молодые люди хотят быть таксистами и блогерами. Мало кто хочет становиться токарями и монтажниками, - сетует он. - И чем больше времени будет проходить, тем острее наша страна будет ощущать эту проблему. Вот яркий пример: я не видел ни одного сотрудника моложе 35 лет, который умел бы работать на сваебойной установке. То есть в основном это старшее поколение. Еще 5 - 10 лет, и эти люди уйдут. А молодые не придут. И что мы тогда будем делать? Ведь это такая техника, которая требует очень высокой квалификации - мало быть наездником, эту машину надо чувствовать... Поэтому, что произойдет в ближайшем будущем, никто в нашей отрасли пока не знает. Увы, мы вынуждены это констатировать.

В то же время есть и позитивные примеры, когда молодые люди, придя в компанию, смогли добиться успеха. Так, Иван Колычев начинал работать в ООО «ЗапСиб-Энерго» еще студентом Тюменкого Госудаственного Нефтегазового Университета, а сейчас он начальник производственно-технического отдела. Большой потенциал на предприятии видят и у главного инженера Дмитрия Савина, перешедшего в ООО «ЗапСиб-Энерго» из ПАО «Транснефть».

- На самом деле у нас все ребята молодцы. Каждый знает свое дело и работает на совесть, - с гордостью говорит Иван Туканов.

Иван Колычев, начальник производственно-технического отдела.

«ВСЕМУ СВОЕ ВРЕМЯ»

Он добавляет, что в данный момент компания решила сосредоточиться на одном направлении - тяжелой энергетике. Расширять спектр деятельности ООО «ЗапСибЭнерго» пока не планирует.

- Наша стратегическая задача - поэтапное и планомерное развитие, - поясняет первый заместитель генерального директора ООО «ЗапСибЭнерго». - Мы отдаем себе отчет в том, что нам есть куда расти и развиваться, но при этом понимаем, что всему свое время.

Главным достижением за три года в ООО «ЗапСибЭнерго» называют стабильность. Несмотря на сложности из-за пандемии COVID-19 и постоянное удорожание материалов, предприятию удается удерживаться на плаву и сохранять коллектив.

- Останавливаться на достигнутом не собираемся! - заверяют в компании.

Иван ТУКАНОВ, первый заместитель генерального директора ООО «ЗапСибЭнерго».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«В области энергетики многие объекты не на слуху, но это не умаляет значимость нашей работы. Социальные объекты, производства, жилые дома ... Везде требуется качественное и бесперебойное энергоснабжение. Без него все остановится».

Иван ТУКАНОВ, первый заместитель генерального директора ООО «ЗапСибЭнерго».

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