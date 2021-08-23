Проекты ПОРА представлены губернатору Мурманской области Андрею Чибису на фестивале в Териберке

Около 300 человек, в том числе и губернатор Андрей Чибис, побывали в шатре просветительского центра «Белый мишка». Фото: Пресс-служба ПОРА

На минувших выходных представители Проектного офиса развития Арктики приняли участие в деловой и развлекательной программах Международного арктического фестиваля в Териберке (Мурманская область). Генеральный директор ПОРА Александр Стоцкий стал участником деловой сессии, посвященной развитию арктического туризма, на которой присутствовал губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Стоцкий поделился опытом реализации проектов, направленных на продвижение Мурманской области и других арктических регионов. Это, в частности, поддержка экспозиции в музее города Полярного; серия сюжетов на ТВ-21 о коренных жителях и интересных местах Мурманской области; виртуальные туры по Апатитам; приложение, позволяющее прогнозировать северное сияние, и многое другое. «Наш проектный подход реализован через грантовую программу. Она подразумевает выдачу небольших грантов – 50 000 рублей физическим и 100 000 рублей юрлицам. Это хорошее подспорье для инициатив людей, неравнодушных к своему краю»,— сказал Александр Стоцкий. Около 300 человек, в том числе и губернатор Андрей Чибис, побывали в шатре просветительского центра «Белый мишка». Маскот центра, медведь Пломбир, вручил губернатору на память «Серьёзную книжку про Белого мишку» — интерактивное пособие для детей по изучению арктических экосистем и экологическому воспитанию. Гости фестиваля смогли оценить программу «Белого мишки», в том числе дополненную и виртуальную реальность, благодаря которой прямо в поселке можно было увидеть нерпу и белого медведя в полный размер (хоть Териберка и находится в Арктике, белые мишки здесь не водятся). Юные участники под руководством сотрудников ПОРА смастерили себе к 1 сентября экологичные поделки из вторсырья: карандашницы в виде белого мишки. Кроме того, Проектный офис развития Арктики вместе с экологической организацией «Чистая Арктика» организовал акцию «Крышечки надежды» по сбору пластиковых крышек на переработку. Средства за собранные на фестивале крышечки отправятся на благотворительность.

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