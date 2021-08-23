Путин обсудил с лидерами списка «Единой России» народную программу партии

По словам Владимира Путина, ничто из того что было сказано в июне на съезде «Единой России», не должно быть забыто. Фото: пресс-служба ЕР

Российский лидер Владимир Путин пообщался с лицами, возглавляющими список, и представителями «Единой России». Участники мероприятия поговорили о сборе идей, которые войдут в народную программу единороссов.

Глава государства сказал, что программа партии - важный и живой документ, реагирующий на происходящее на планете. Об этом пишет nashgorod.ru.

По словам Владимира Путина, ничто из того что было сказано в июне на съезде «Единой России», не должно быть забыто. Президент похвалил политическое объединение за работу. Благодаря «Единой России» страна прошла эпидемию коронавируса лучше, чем другие государства. Здесь имеются в виду меры социальной поддержки людей.

Во время диалога с членами партии Владимир Путин анонсировал введение пары новых единовременных выплат. Одна касается военнослужащих, которым в конце текущего года выплатят по 15 000 рублей. Другая выплата предназначена для пенсионеров. Им дадут по 10 000 рублей. Российский лидер поручил реализацию соответствующих инициатив «Единой России» и Кабинету министров.

Одним из ключевых положений в народной программе политического объединения стало решение вопроса о повышении материального благополучия россиян. Важнейшую роль в этом будет играть программа развития Сибири и Ангаро-Енисейского округа. Проект предложил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Путин инициативу поддержал. Деньги на реализацию программы предусмотрены. Сбоев при ее запуске быть не должно.

Также программа единороссов включает идеи по реконструкции системы здравоохранения и образования. Сопредседатель Общероссийского народного фронта и глава образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева призвала создать новый стандарт «школ большой страны». Учебные заведения надо модернизировать и по форме, и по содержанию.

Еще одним проектом, который отразили в программе, оказалось социальное казначейство. Он позволит упростить для граждан процедуру получения выплат и льгот.

Сайт «Единой России» сообщает, что в завершение разговора Владимир Путин произнес слова благодарности в адрес членов политического объединения. Он похвалил единороссов за их работу.

Глава государства отметил, что партия должна воплотить в жизнь все свои обещания. Последние надо правильно просчитать. Предложения должны нести для населения максимальный эффект. Владимир Путин пожелал успехов «Единой России».

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