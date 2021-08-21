«Единая Россия»: В этом году обучение для школьников будет очным

Сайт ER.ru ранее сообщал, что “Единая Россия” содействовала тому, чтобы студенты получили право самостоятельно решать вопрос, связанный с вакцинацией. Фото: Пресс-служба ЕР

В партии “Единая Россия” выступили против ограничений в отношении учителей и учеников по признаку вакцинирования от коронавируса. "Единороссы" настаивают на том, что в День знаний, 1 сентября, все школьники, как это было всегда, должны прибыть в учебные заведения на занятия.

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова провела встречу с главой Минпросвещения России Сергеем Кравцовым. Накануне нового учебного года стороны обсудили ряд вопросов, касающихся оргмоментов образовательного процесса, с учетом требований санитарных норм безопасности, пишет “Наш город”.

Кузнецова по итогам обсуждений отметила, что пока у правительства нет планов переводить обучение детей в дистанционный формат.

- Наша позиция такова: 1 сентября все дети должны прийти в школы, которые уже готовы к учебному процессу с учетом всех требований относительно санбезопасности. Занятия будут проводиться очно, – заявила омбудсмен.

Также она добавила, что высокий темп распространения коронавируса по-прежнему выносит на повестку дня вопросы вакцинации. Но, как утверждают эксперты, говорить о принуждении никак нельзя. Омбудсмен особенно подчеркнула, что запрещено дискриминировать учителей и учеников, не сделавших прививку.

Кравцов подтвердил отсутствие намерения вводить "удаленку" и подчеркнул, что с каждым регионом проработаны меры, которые должны сдержать распространение вируса и сделать процесс обучения максимально безопасным.

Сайт ER.ru ранее сообщал, что “Единая Россия” содействовала тому, чтобы студенты получили право самостоятельно решать вопрос, связанный с вакцинацией. Наличие или отсутствие прививки не должно отражаться на учебном процессе и возможности проживать в общежитии, заявили члены партии. Ректоры главных вузов страны поддержали позицию "ЕР".

- Учебный год в школах Мурманской области начнется в традиционном формате при обязательном соблюдении комплекса мер защиты от коронавирусной инфекции. С целью исполнения противоэпидемиологических мероприятий в каждой образовательной организации имеются в наличии бесконтактные термометры, в классах - оборудование для обеззараживания воздуха.

Всего в 2021/2022 учебном году на территории региона будет осуществлять образовательную деятельность 471 организация различных форм собственности и ведомственной принадлежности. Общее количество учащихся - 189 526 человек.

В первый класс пойдут 8,9 тысячи юных северян. Особым подарком для первоклассников станут брендированные канцелярские наборы #насевережить”, - прокомментировала министр образования и науки Мурманской области, региональный координатор проекта «Новая школа» Ольга Дзюба.

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