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Политика20 августа 2021 15:03

Представитель «Партии пенсионеров» предложил устроить похороны Ленина вместо выборов

Король ритуальных услуг Москвы выступает за достойные проводы вождя пролетариата
Алена КЛИМОВА
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Представитель «Партии пенсионеров» предложил устроить похороны Ленина

Представитель «Партии пенсионеров» предложил устроить похороны Ленина

Фото: Андрей АБРАМОВ

В преддверии выборов любая информационная площадка становится полем для самовыражения. Вот и телеграм-каналы стали поводом для обсуждения. Точнее одно из последних сообщений в этой популярной соцсети.

Весьма эпатажный кандидат в Госудуму от «Партии пенсионеров» Олег Шелягов, совладелец ритуального холдинга Ritual.ru высказал мнение о том, что пора отпустить вождя Революции на покой - захоронить его на Федеральном кладбище.

«Я за то, что Ленина надо похоронить – но не тайно, тихо, поставив всех перед фактом, а открыто, со всеми возможными почестями, на Федеральном мемориальном кладбище, как полагается хоронить руководителей страны», - поделился с читателями Олег Шелягов.- «Пусть к его могиле ходят люди, желающие выказать свое уважение. Но давайте перестанем проводить концерты над его телом и парады у его склепа. Пусть упокоится с миром».

Напомним, 24 января 1924 года тело Владимира Ильича было забальзамировано и помещено в Мавзолей. Через три года будет столетие со дня его смерти. Представитель «Партии пенсионеров» призывает Госдуму встретить юбилей похоронами.

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