Пройди тест: Знаете ли вы слова, которые употребляются только в Мурманской области?

Проверьте, знаете ли вы их? Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В каждом регионе есть слова, которые употребляются только местными жителями, и в других областях их не понимают. «Яндекс» собрал такие - характерные для Мурманской области. Проверьте, знаете ли вы их?

Прочитайте нашу статью про локальные слова, чтобы не забыть.

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