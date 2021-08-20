"Атака опарышей": В Мурманске ищут, из-за кого возле жилого дома развелись тысячи личинок

В адрес управляющей компании внесли представление. Фото: скрин видео

В Мурманске на мусорной площадке возле дома № 2 на улице Инженерной прохожие обнаружили малоприятную и дурнопахнущую живность. Напомним: на помойке развелось неимоверное количество опарышей - личинки мясной мухи до краев заполнили выброшенную ванну и облюбовали большой мусорный пакет. Зрелище, конечно, жуткое.

- Ленинский район! Мусор не вынести! Вонь стоит неимоверная. Атака опарышей, - такой громкий пост появился в паблике «Мурманск».

Северяне стали гадать, что же такое выкинули на помойку, раз там ползает столько личинок. Тем временем в соцсетях шутят, что самое время звать рыбаков за бесплатной наживкой для рыбалки.

На проблему вскоре отреагировали в Госжилинспекции Мурманской области, сообщив, что управляющая компания «Недвижимость-сервис» должна решить проблему. Как отметила очевидец «зловонной проблемы» Анастасия Горбынко, личинок уже убрали. Но остатки еще есть на асфальте и запах, соответственно, пока не выветрился.

Тем временем, делом об опарышах заинтересовалась прокуратура.

- Прокуратура Ленинского административного округа Мурманска провела обследование придомовой территории у дома № 2 на улице Инженерной. На момент осмотра установлено, что в непосредственной близости от контейнерной площадки на асфальте лежит целлофановый пакет с мертвыми опарышами с признаками горения. Также вокруг разбросан бытовой мусор, - сообщили в ведомстве.

По выявленным нарушениям правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, прокуратура округа в адрес ООО УК «Недвижимость-Сервис» внесла представление, рассмотрение которого находится на контроле. К слову, до самой управляшки не дозвониться. Вот уже несколько дней там не отвечают ни на звонки жильцов, ни журналистов.

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