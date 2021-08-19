Ванна опарышей, крыса в унитазе и полчища тараканов: Жителей Мурманска атакуют вредители

Крысы атакуют как квартиры северян, так и контейнерные площадки. Фото: ОНФ Мурманская область

Вредители, облюбовавшие жилые дома Мурманска - проблема давняя. Сколько северяне с ней ни борются, хвостатым и усатым «приятелям» все нипочем.

Ни минуты покоя

- Скоро начнется отопительный сезон и в нашем доме опять поползут тараканы, как происходит в течение последних шести лет, - делятся бедой в соцсетях жильцы дома № 7 на улице Бабикова в Мурманске.

По словам северян, от непрошеных соседей хочется поскорее съехать, но пока такой возможности нет. Приходится терпеть жуткий запах в подъезде, который идет прямиком из подвала.

Как с этим бороться, люди не знают. Писали в Роспотребнадзор, и там отвечают, что, мол, проведут проверку, но ничего не меняется. К счастью, этим вопросом уже заинтересовались в администрации Мурманска. А вот дозвониться до управляющей компании, в ответственности которой находится злополучный дом, не удается.

Похожая проблема, но уже с грызунами, у жильцов дома № 49 на улице Буркова. Этот дом неприятно удивляет своих жильцов из года в год. Пятиэтажка долгое время страдала от плесени и поселившихся тут же комаров. Также в здании был сломан общедомовой бойлер и периодически сбоило электричество.

К счастью, горячая вода у северян уже появилась, от насекомых тоже удалось избавиться. Однако проблемы не закончились - на сей раз в доме развелись крысы. Местная жительница Елена Ястребова рассказала о хвостатом «чуде», которое плавало у нее в унитазе.

- Пошла выливать старый суп, а тут крыса! Хотя мы все дыры в квартире заделали, но те нашли другой путь - через канализацию. И это ужасно... жить в таких условиях, - пожаловалась на личной странице в соцсетях северянка.

По словам женщины, победить грызунов не удается, до мышеловок им и дела нет. Если приглядеться, возле дома очень много дыр, через которые мыши и крысы спокойно пробираются в подвал. Одно время грызуны даже бегали в подъезде и спали у квартир.

Как рассказала Елена «КП»-Мурманск», крыс все еще слышно.

- У соседки они так и гуляют по квартире. А мы заделали дыру в ванной, и пока к нам не лезут. К счастью, управляющая компания идет на контакт, обещают помочь, - отметила северянка.

Сейчас жильцы злополучного дома вновь просят провести дератизацию. Правда, в прошлый раз эта мера не помогла…

От личинок уже избавились, однако запах пока не выветрился. Фото: Скриншот видео

Мусор с живностью

Также «игровую зону» для крыс обнаружили активисты на контейнерной площадке в одном из дворов на улице Полярные Зори. А между тем рядом находится детская площадка. - Согласно требованиям СанПиНов, расстояние между такими объектами должно составлять не менее 20 метров. Однако в этом случае контейнеры с отходами удалены от детской площадки от силы метров на 6-7. Кроме того, нарушена целостность ограждения по периметру мусорных баков, - рассказал член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич. А еще рядом с площадкой стоит одинокий контейнер магазина торговой сети. Со слов жильцов ближайших домов, он никогда не закрывается. Как результат, мусор растаскивают животные и птицы. Это место уже облюбовали чайки и бездомные собаки, к ним присоединились и крысы. Такое соседство с грызунами опасно для людей и их питомцев, так как хвостатые являются переносчиками различных болезней. Активисты обратились за помощью в администрацию Мурманска.

Еще одну малоприятную живность на прошлой неделе обнаружили на мусорной площадке возле дома № 2 на улице Инженерной. Там развелось неимоверное количество опарышей - личинки мясной мухи до краев заполнили выброшенную ванну и облюбовали большой мусорный пакет.

- Ленинский район! Мусор не вынести! Вонь стоит неимоверная. Атака опарышей, - такой громкий пост появился в паблике «Мурманск».

Северяне теперь гадают, что же такое выкинули на помойку, раз там ползает столько личинок. Тем временем в соцсетях шутят, что самое время звать рыбаков за бесплатной наживкой для рыбалки. Опарыши сами по себе для человека не опасны, просто смотреть на них неприятно.

На проблему вскоре отреагировали в ГЖИ.

- Обращение находится в работе УК «Недвижимость-сервис», и о ходе решения проблемы жильцов проинформируют не позднее 17 августа, - сообщила представитель ГЖИ Мурманской области Тамара Муравьева.

Как отметила очевидец «зловонной проблемы» Анастасия Горбынко, личинок уже убрали. Но остатки еще есть на асфальте и запах, соответственно, пока не выветрился.

Будет ли когда-нибудь решен вопрос с вредителями? Вряд ли, но бороться с ними вполне реально. Главное, чтобы в один прекрасный день северянам не пришлось делить свой обед с хвостатыми и усатыми.

Куда обратиться

Если атаковали грызуны и насекомые, стоит обратиться в управляющую компанию вашего дома - в квитанции за ЖКУ обязательно входит услуга по дезинсекции и дератизации, то есть уничтожению насекомых и грызунов. УК должна будет принять соответствующие меры.

Также можно воспользоваться услугами санитарно-эпидемиологических служб, но они будут платными. Так, очистка квартиры от крыс обойдется в 2500 рублей, от насекомых – от 1200 рублей. Обработка займет около часа.

Телефон официальной санэпидемслужбы Мурманска 8-960-503-54-96.

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