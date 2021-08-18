"ЕР" и правительство объявили о работе над программой "Санитарный щит"

Разработка и создание системы «Санитарный щит» займет несколько лет. Фото: Пресс-служба ЕР

«Единая Россия» в сотрудничестве с правительством РФ определила основные этапы развития программы «Санитарный щит». Реализация проекта будет включена в народную программу партии.

Программа по санбезопасности будет представлена несколькими направлениями: обеспечение запаса средств индивидуальной защиты, качественных и эффективных систем тестирования, прогнозирование возможных эпидемий, сообщает “Наш город”.

О новшестве подробно рассказал секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак. По его словам, программа будет строиться на современной инфраструктуре - это оснащенные новейшим оборудованием лаборатории, научные центры, программные платформы для анализа эпидемиологических моделей.

Ожидается, что результатом программы станет доступность быстрой диагностики инфекций для каждого жителя страны, даже в самых отдаленных уголках.

Вице-премьер Татьяна Голикова подчеркнула, что период пандемии указал на необходимость подготовки медперсонала на другом уровне. Нужны специалисты, которые будут уделять внимание только вопросам эпидбезопасности.

Разработка и создание системы «Санитарный щит» займет несколько лет. Ее приоритетным направлением станет оказание медпомощи, а также обеспечение биологической безопасности. Всего на это будет направлено около 30 миллиардов рублей.

Идею «ЕР» и правительства всецело поддержала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она считает, что новинка поможет укрепить сеть лабораторий, расширить доступность медуслуг для населения, окажет положительный эффект в формировании санитарной культуры.

Сайт ER.ru сообщает, что ранее о создании санитарного щита говорил Владимир Путин. Глава государства отметил, что в случае угрозы опасной инфекции Россия должна немедленно организовать работу, направленную на защиту здоровья граждан: в самое короткое время разработать собственные тест-системы и создать эффективную вакцину.

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