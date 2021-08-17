Какой будет площадь Пять Углов в Мурманске после реконструкции

Главная изюминка проекта – вся площадь может стать пешеходной. Фото: администрация Мурманска

К реконструкции площади Пять Углов в Мурманске хотят приступить уже который год как, но центр города оказался сложным. Северяне ходят по щебенке и недоумевают, почему самое сердце столицы Заполярья выглядит так, словно сейчас из-за угла выедет запряженная лошадьми повозка.

Реконструкция Пяти Углов должна была начаться в 2020 году, но в правительстве региона приняли решение отложить работы, а на выделенные на них деньги – почти 200 миллионов рублей – направить на ремонт дворов. Повод для заморозки реконструкции был веский: горожане в штыки встретили проект обновленного центра - результатом совместной работы архитекторов Центра городского развития с региональным министерством градостроительства и благоустройства и администрацией города Мурманска.

И простые жители, и архитекторы раскритиковали идеи.

- Картинки будущих «креативных» пространств никакого отношения к специфике Крайнего Севера не имеют. Мурманску нужны формы, даже малые, с учетом климатических условий края - длинной зимы и короткого лета. Пять Углов с момента закладки города никогда не планировалась под площадь на этом месте. Это транспортный перекресток. А городскую площадь - «Площадь народных собраний» - почти 40 лет назад запроектировали на месте, где ныне находится «Мурманск Молл». В составе комплекса, кроме площади, планировались городской концертный зал (уже была разработана рабочая документация), музей Арктики, подземные парковки. Строительство площади не состоялось. Началась перестройка… - говорилось в письме от Мурманского отделения Союза архитекторов России, под которым подписались более 60 архитекторов.

Авторы проекта сохранили дорогую сердце мурманчан сирень и добавили небольшой арктический парк. Фото: администрация Мурманска.

Было принято решение доработать проект с учетом мнения горожан, проходили общественные слушания. И вот международный конкурс дизайнеров на преображение Пяти Углов, а заодно улиц Самойловой и Воровского завершился. Жюри присудило победу концепции, которую предложил консорциум бюро светодизайна THE VIEW, АБ ХВОЯ и Dreamers United.

- Победители работали над преображением центра Северной столицы. Мы доверяем команде специалистов. Работать они будут, конечно, с учетом мнения жителей, – отметила заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

Каким же будет центр города? Во-первых, северянам оставят больше зелени, как мы и просили, ведь предыдущие проекты далеко не всегда учитывали желание жителей Крайнего Севера любоваться деревьями и кустарниками. Авторы проекта сохранили дорогую сердце мурманчан сирень и добавили небольшой арктический парк. Во-вторых, появятся различные архитектурные формы и места для сидения, в том числе и такие, где можно будет спрятаться от осадков. Причем будут они не только у «Арктики», но и у «Меридиана», где не будет парковки. В-третьих, для полярной ночи добавят больше света за счет различных инсталляций. Новогоднюю елку предполагается оставить на прежнем месте.

А главная изюминка проекта – вся площадь может стать пешеходной: две части, на которые сейчас она разделена дорогой, хотят объединить, перекрыв движение по улице Воровского от проспекта Ленина и до Ленинградской. Ранее против этой идеи выступали, отмечая, что это создаст нагрузку на центр городов, особенно в часы пик.

Напомним: обновленная площадь Пяти Углов должна быть связана с «Новым Мурманском», проект которого презентовали в этом году.

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