Фестиваль «Ruskeala Symphony»-2021 состоялся!

концертная площадка в Итальянском карьере в парке "Рускеала"

Несмотря на ряд ограничений, вызванных эпидемиологической обстановкой и нестабильно солнечной погодой, которая в течение двух дней определилась, как облачная с прояснениями, фестиваль посетили несколько тысяч людей, неравнодушных к гармоничному и вдохновляющему на отдых объединению музыки и природы.

Внимательные глаза слушателей, неравнодушная команда организаторов и волонтеров создали атмосферу праздника и ощущение комфорта и безопасности для каждого, кто находился в пространстве фестиваля «Ruskeala Symphony».

Девять концертов фестиваля были традиционно представлены в Итальянском карьере парка, на глади озера Большого мраморного каньона, на железнодорожной платформе «Рускеала» и на площади у старой парковки парка.

При посещении фестиваля необходимо было иметь при себе один из документов: справку, подтверждающую прохождение вакцинации от COVID-19, документ, подтверждающий перенесенное заболевание COVID-19 или справку об отрицательном анализе.

Открытие фестиваля прошло на основной сцене Итальянского карьера, представленного программой «А зори здесь тихие», заявившая тему вечера фестиваля – ночь кино с Симфоническим оркестром. Дирижером концерта выступил Алексей Ньяга, ведущими и солистами стали именитая актриса Екатерина Гусева и известный певец и музыкант Владислав Косарев.

14 августа на концертных площадках фестиваля музыкальные шедевры исполнялись выдающимися и знаменитейшими музыкантами и коллективами своего времени. Оркестр волынщиков из Москвы с драйвом и со здоровой долей хулиганства исполнили произведения шотландского фолка, а также популярные рок- композиции всех времен и народов. Благодаря достаточно аутентичным инструментам (волынке и маршевым барабанам), которые созданы непосредственно для исполнения на открытых площадках, музыканты создали энергетически мощную, радостную атмосферу торжества музыки и эйфории незабываемого сценического действа. В этот же день гладь озера была заполнена произведениями от Мужского камерного хора.

Известнейшие произведения в формате кроссовера были исполнены духовым составом Симфонического оркестра Карельской филармонии. Прославленный концерт «Звезда Мануш» объединил на сцене известнейших джазовых музыкантов: Даниила Крамера (фортепиано), Дмитрия Купцова (гитара), Игоря Иванушкина (бас- гитара, контрабас) и Полины Касьяновой (джазовый вокал). Музыканты поделились со зрителем вокально-инструментальными композициями, которые относятся к европейскому направлению джаза, известному под названием «цыганский джаз».

В рамках популярного шоу барабанщиков SMP Project ударники исполнили программу «Ruskeala Drums» («Ударный полдень»), в которой они смогли продемонстрировать публике невероятные возможности игры на разнообразных ударных инструментах.

Завершился фестиваль выступлением прославленных солистов: Лукаса Генюшаса (фортепиано), Виолетты Лукьяненко( сопрано), Романа Арндт (тенор). Пианист Лукас Генюшас, совместно с Симфоническим оркестром Республики Карелия под руководством дирижера Анатолия Рыбалко, исполнил Концерт для фортепиано с оркестром №1 П.И Чайковского, который во второй половине XIX века открыл новую эпоху в русской фортепианной музыки, став первым образцом подобного жанра в отечественной культуре. Кстати, российским спортсменам, победителям Олимпийских игр 2020 в Токио, вручали награды именно под эту музыку великого композитора.

На одной из площадок парка Театр кукол представил интерактивный спектакль «Добрые волшебники» для детской аудитории фестиваля.

Завершилось событие исполнением вокальных партий из опер на музыку Вебера, Дворжака, Чайковского, Доницетти солистами Виолеттой Лукьяненко и Романом Арндтом.

Фестиваль создан по инициативе главы Республики Карелия Артура Парфенчикова в 2017 году. Уникальное для Карелии культурно-туристическое действо входит в топ-15 важнейших региональных событий страны. Осенью 2020 года «Ruskeala Symphony» стал обладателем Гран-при Национальной премии Russian Event Awards-2020 в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры». Организаторами «Ruskeala Symphony» являются: Правительство Карелии, Министерство культуры Республики Карелия, Карельская государственная филармония и горный парк «Рускеала».

Как отметил глава республики Карелия, фестиваль для него является очень ценным и родным событием: На церемонии закрытия фестиваля Артур Парфенчиков поблагодарил всех, кто принимал участие в создании мероприятия, органично создающее союз музыки, природы, камня и ветра.