Андрей Турчак: “Единая Россия” пойдет на выборы под пятым номером"

Жеребьевка состоялась 16 августа, в ней приняли участие 14 партий, федеральные списки кандидатов которых зарегистрировали на предстоящие выборы в Госдуму восьмого созыва. Фото: Пресс-служба ЕР

Партия “Единая Россия” будет значиться в избирательном бюллетене на грядущих выборах в Государственную Думу под пятым номером. Секретарь партийного генсовета Андрей Турчак отметил, что для руководства "ЕР" непринципиальны номер и позиция в бюллетене, так как граждане голосуют за программу и предложения по развитию страны.

Он также отметил, что “Единая Россия” выделяет три основных принципа, которые по достоинству оценивают избиратели, - это защита, забота и благополучие россиян, пишет “Наш город”.

- Пятый номер символизирует нашу пятерку, с которой мы присутствуем на выборах: Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Денис Проценко, Анна Кузнецова, Елена Шмелева. Все они профессионалы своего дела. Уверен, вместе они приведут нашу партию к победе, - заявил Турчак.

Секретарь генсовета не стал скрывать, что партия осталась довольна жеребьевкой и надеется на честные выборы. Обширный избирательный список, по мнению Турчака, говорит о том, что у граждан будет широкий выбор.

Напомним: в этом году от «Единой России» выдвинуто более 600 кандидатов в Госдуму по одномандатным избирательным округам и по федеральному списку.

Жеребьевка состоялась 16 августа, в ней приняли участие 14 партий, федеральные списки кандидатов которых зарегистрировали на предстоящие выборы в Госдуму восьмого созыва.

Сайт ER.ru информирует о том, что единый день голосования приходится на 19 сентября этого года. Выборы пройдут с 17-го по 19 число.

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