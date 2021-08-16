«Поселок становится уютнее»: Андрей Чибис проконтролировал ход работ по благоустройству в Видяево

Ход реновации ЗАТО находится на контроле у правительства региона и Северного флота. Фото: Правительство Мурманской области

На прошлой неделе губернатор Мурманской области Андрей Чибис приехал в Видяево, где проинспектировал степень готовности объектов благоустройства и дворов, а также оценил качество ремонта детского сада, фасадов домов и автомобильных дорог.

Программа работает

Замечаний у главы региона было немного – в основном они касались балконов, которые портят вид пятиэтажек. Он отметил, что поселок становится более комфортным для местных жителей.

- Мы видим, что программа реновации ЗАТО работает. В этом году в Видяево выполнен капитальный ремонт 12 домов. В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» также здесь благоустраиваются дворы, ремонтируются детский сад, дороги. То есть это те самые болевые точки, которые необходимо было решить. И мы активно движемся вперед, – подчеркнул Андрей Чибис.

Результаты выполненных работ в гарнизоне также оценил командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев.

Андрей Чибис отметил, что поселок становится более комфортным для местных жителей. Фото: Правительство Мурманской области

- Сегодня важная задача для муниципалитета, для нашего флота, для региона – создать комфортные условия для проживания людей в таких населенных пунктах, как Видяево, где большая часть жителей – это военнослужащие Северного флота. Для меня как командующего важно знать, что все цели направлены на то, чтобы создать нормальные условия для проживания в ЗАТО. Это как раз те объекты, которые требовали быстрого принятия решений, в частности, фасады домов, крыши, дворы и другое, – сказал Александр Моисеев.

Так, в рамках комплексного плана реновации ЗАТО в Видяево на улице Заречной, 7 завершился ремонт фасада и торцов, заменены подъездные рамы на пластиковые и установлены пандусы на ступеньках.

- Это пример, как реновация дает возможность улучшить жилищные условия. В рамках программы предусмотрены капитальный ремонт крыш, замена внутридомовых сетей, утепление торцов зданий, в зависимости от проблем, которые накопились в том или ином доме. Это сделает комфортнее жизнь более тысячи трехсот жителей, – прокомментировал председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой.

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» на 40% выполнено благоустройство во дворах на улице Заречной, 7, 13 и 23. Сейчас идут работы по укладке песка и щебня, устанавливаются бортовые камни около придомовой территории, тротуаров и автостоянки. После этого начнется укладка асфальта.

Также во дворах на улице Заречной, 50, 52 и 54 подготовили основание для установки детской площадки. На объекте появятся детский городок, качалки на пружинах, балансир-качалка, песочный дворик с горкой, качели-гнездо и другое. Работы по установке и монтажу детских развлечений должны завершиться до 1 сентября.

Губернатор остался доволен ремонтом в детском саду Видяево. Фото: Правительство Мурманской области

В рамках реализации подпрограммы «Модернизация образования ЗАТО Видяево» завершены и ремонтные работы в детском саду №2 «Елочка». Там отремонтирована прачечная – заменено покрытие полов, а также произведена облицовка стен керамической плиткой и установлена металлическая дверь с домофоном. К слову, детский сад приятно удивил губернатора.

- Особенно меня впечатлил коллектив детского сада. Я во многих дошкольных учреждениях был, однако именно тут я увидел большой музей с немалым количеством экспонатов, которые рассказывают о родном крае – поморах, саамской культуре, подвигах подводников. Через такой ответственный подход к делу и происходит воспитание будущего поколения, - отметил Андрей Чибис.

Еще одно образовательное учреждение, которое посетил глава региона, - средняя школа № 1 ЗАТО Видяево. Губернатор оценил работу созданного в рамках национального проекта «Образование» центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», а также отметил, что в образовательном учреждении на грант, предоставленный в рамках проекта Arctic schools, к 1 сентября будет создан новый компьютерный класс.

- Очень надеюсь, что жители Видяево почувствуют позитивные изменения в поселке, который становится все более уютным. И, конечно, мы заметили, что руководство ЗАТО внимательно следит за ходом всех выполняемых ремонтных работ, – подытожил Андрей Чибис.

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