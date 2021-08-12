Мурманск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество12 августа 2021 18:29

Боль, которая не утихает: В Видяево прошел митинг в память о погибших на подводной лодке «Курск»

Трагедия, перевернувшая страну, не забыта
Наталья ЛОБАНОВАНаталья ЛОБАНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Трагедия на «Курске» стала потрясением для всей страны.

Трагедия на «Курске» стала потрясением для всей страны.

Фото: Наталья ЛОБАНОВА

12 августа над Видяево то сгущались тучи, то из-за них выглядывали лучи солнца. В непростой для местных жителей день погода не могла определиться, как ей быть: то ли грустить вместе со всеми, то ли согреть людей, у которых тяжело на душе.

Родные и близкие погибших на подводной лодке «Курск», военные, сотрудники силовых структур и просто люди, проникшиеся этой трагедией, собрались у мемориального комплекса «Морякам, погибшим в океане», чтобы почтить память подводников, которые 21 год назад не смогли вернуться домой…

Андрей Чибис выразил надежду на то, что больше никогда подобные трагедии не повторятся.

Андрей Чибис выразил надежду на то, что больше никогда подобные трагедии не повторятся.

Фото: Наталья ЛОБАНОВА

- Сегодня мы склоняем головы в память о 118 подводниках, погибших на атомном подводном ракетном крейсере «Курск» в 2000 году. Это событие стало трагедией для родных и близких, всего Военно-морского флота, потрясением для всей нашей страны. В те дни президент Владимир Путин лично приехал в Видяево для встречи с родственниками подводников. Он разделил всю боль и страдания близких, взяв на себя ответственность за случившееся, - произнес на митинге командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев.

По словам командующего, главная задача – не допустить подобных катастроф впредь. Люди знают, что служба в подплаве связана с риском, но осознанно идут на это, выбирая важную профессию.

- Гибель даже одного подводника в мирное время – недопустима. На сегодняшний день все сделано для того, чтобы выполнять свой воинский долг безопасно, служа на самых современных кораблях и подводных лодках. Для нас трагедия «Курска» - это подвиг личного состава, героизм. Он был, есть и будет в нашей памяти, - подытожил свою речь Александр Моисеев.

Почтить память погибших пришли около сотни человек.

Почтить память погибших пришли около сотни человек.

Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Глаза собравшихся говорят сами за себя: в них боль и соленая печаль, которые не утихают даже спустя столько лет. Этого не мог не заметить и губернатор Мурманской области Андрей Чибис, также приехавший на митинг.

- До сих пор, несмотря на то, что произошло более двух десятков лет, эта боль в сердце каждого. Я очень отчетливо помню те страшные дни, когда мы ловили каждую весточку и до последнего надеялись на лучшее, но надежды не оправдались. В те годы страна переживала очень тяжелое время, и сегодня, вспоминая героев, которые до последнего боролись, мы видим, как изменилось государство и как меняется Военно-морской флот, становится мощнее, сильнее и безопаснее. Я убежден, что мы всегда будем помнить погибших героев. Надеюсь, что никогда подобные трагедии больше не повторятся, - подчеркнул Андрей Чибис.

Сейчас все сделано для того, чтобы выполнять свой воинский долг безопасно.

Сейчас все сделано для того, чтобы выполнять свой воинский долг безопасно.

Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Епископ Североморский и Умбский Тарасий в свою очередь отметил, что трагедия «Курска» показала не только провал системы, которая была в стране, но и силу духа нашего народа, тех, кто совершает свое служение.

- Тем, кто служит в наше время, я желаю не погашать то сердечное направление, которое оно избрали для себя, чтобы с честью защищать нашу Родину, - сказал владыка.

После минуты молчания собравшиеся возложили цветы к братской могиле погибших подводников. Люди несли гвоздики, опустив глаза. Все были сдержанны в своих эмоциях. Но в толпе можно было заметить и тех, кто украдкой смахивал одинокую слезу. Даже спустя годы память остается с нами…

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Молчание длиной в 21 год: почему о гибели «Курска» не хотят говорить. Трагедия 12 августа 2000 года глазами корреспондента «КП»-Мурманск» (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru

История современностиИнтересное