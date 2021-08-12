Боль, которая не утихает: В Видяево прошел митинг в память о погибших на подводной лодке «Курск»

Трагедия на «Курске» стала потрясением для всей страны. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

12 августа над Видяево то сгущались тучи, то из-за них выглядывали лучи солнца. В непростой для местных жителей день погода не могла определиться, как ей быть: то ли грустить вместе со всеми, то ли согреть людей, у которых тяжело на душе.

Родные и близкие погибших на подводной лодке «Курск», военные, сотрудники силовых структур и просто люди, проникшиеся этой трагедией, собрались у мемориального комплекса «Морякам, погибшим в океане», чтобы почтить память подводников, которые 21 год назад не смогли вернуться домой…

Андрей Чибис выразил надежду на то, что больше никогда подобные трагедии не повторятся. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

- Сегодня мы склоняем головы в память о 118 подводниках, погибших на атомном подводном ракетном крейсере «Курск» в 2000 году. Это событие стало трагедией для родных и близких, всего Военно-морского флота, потрясением для всей нашей страны. В те дни президент Владимир Путин лично приехал в Видяево для встречи с родственниками подводников. Он разделил всю боль и страдания близких, взяв на себя ответственность за случившееся, - произнес на митинге командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев.

По словам командующего, главная задача – не допустить подобных катастроф впредь. Люди знают, что служба в подплаве связана с риском, но осознанно идут на это, выбирая важную профессию.

- Гибель даже одного подводника в мирное время – недопустима. На сегодняшний день все сделано для того, чтобы выполнять свой воинский долг безопасно, служа на самых современных кораблях и подводных лодках. Для нас трагедия «Курска» - это подвиг личного состава, героизм. Он был, есть и будет в нашей памяти, - подытожил свою речь Александр Моисеев.

Почтить память погибших пришли около сотни человек. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Глаза собравшихся говорят сами за себя: в них боль и соленая печаль, которые не утихают даже спустя столько лет. Этого не мог не заметить и губернатор Мурманской области Андрей Чибис, также приехавший на митинг.

- До сих пор, несмотря на то, что произошло более двух десятков лет, эта боль в сердце каждого. Я очень отчетливо помню те страшные дни, когда мы ловили каждую весточку и до последнего надеялись на лучшее, но надежды не оправдались. В те годы страна переживала очень тяжелое время, и сегодня, вспоминая героев, которые до последнего боролись, мы видим, как изменилось государство и как меняется Военно-морской флот, становится мощнее, сильнее и безопаснее. Я убежден, что мы всегда будем помнить погибших героев. Надеюсь, что никогда подобные трагедии больше не повторятся, - подчеркнул Андрей Чибис.

Сейчас все сделано для того, чтобы выполнять свой воинский долг безопасно. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Епископ Североморский и Умбский Тарасий в свою очередь отметил, что трагедия «Курска» показала не только провал системы, которая была в стране, но и силу духа нашего народа, тех, кто совершает свое служение.

- Тем, кто служит в наше время, я желаю не погашать то сердечное направление, которое оно избрали для себя, чтобы с честью защищать нашу Родину, - сказал владыка.

После минуты молчания собравшиеся возложили цветы к братской могиле погибших подводников. Люди несли гвоздики, опустив глаза. Все были сдержанны в своих эмоциях. Но в толпе можно было заметить и тех, кто украдкой смахивал одинокую слезу. Даже спустя годы память остается с нами…

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