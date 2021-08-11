Уникальная операция: в Мурманской области несколько часов уничтожали 500-килограммовую авиабомбу

Немецкая авиационная фугасная бомба “SC-500” с массой боеголовки в 220 кг. Фото: Пресс-служба МЧС по Мурманской области.

Эхо Великой Отечественной войны еще долго будет звучать в Мурманской области. Наш край враг бомбил нещадно, поэтому и спустя 76 лет после Победы в кольской земле находят снаряды.

Один такой обнаружили рабочие, когда копали землю рядом с одним из нежилых домов в Никеле на улице Нагорная. Поселок ранее назывался Колосйоки, и до 1944 года принадлежал Финляндии. Цех финны строили при поддержке Германии, после ожесточенных боев землю заняли советские солдаты, а враг, отступая, взорвал цех. Также эти края нещадно бомбили с воздуха.

Чтобы справиться с отголоском войны, МЧС по Мурманской области запросило помощи у Невского спасательного центра МЧС России. Фото: Пресс-служба МЧС по Мурманской области.

Поэтому не удивительно, что в Никеле нашли снаряд времен Великой Отечественной войны, но удивили его размеры - это была немецкая авиационная фугасная бомба “SC-500” с массой боеголовки в 220 кг. Неразорвавшихся снаряд представлял серьезную угрозу.

Чтобы справиться с отголоском войны, МЧС по Мурманской области запросило помощи у Невского спасательного центра МЧС России, специалисты которого имеют большой опыт проведения подобных работ. Хотя и там отметило, что с такими крупными снарядами работают нечасто.

Рабочие обнаружили снаряд когда копали землю рядом с одним из нежилых домов в Никеле на улице Нагорная. Фото: Пресс-служба МЧС по Мурманской области.

- Для координации работ по разминированию на месте работала оперативная группа Главного управления. Спасателям потребовалось несколько часов, для того чтобы аккуратно подобраться к снаряду, обвязать его специальными тросами и при помощи крана погрузить на автомобиль. После чего пролежавшая в земле более семи десятилетий опасная находка отправилась в свой "последний путь" на место уничтожения в 8 километрах от городского поселения Никель, где и была уничтожена, - уточнили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

В МЧС отметили, что с такими крупными снарядами работают нечасто. Фото: Пресс-служба МЧС по Мурманской области.

Напомним: в июле 2017 года в Мурманске провели настоящую спецоперацию по уничтожению авиабомбы, которую случайно обнаружил в Семеновском озере председатель общественной организации «Морж» Александр Рожков. Доставать из воды ее было слишком опасно, поэтому ее уничтожили прямо на месте.

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