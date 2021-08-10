Отставка главы Мурманска Андрея Сысоева: биография, чем запомнился на посту

Совсем из политики Андрей Сысоев уходить не собирается. Фото: администрация Мурманска

10 августа состоялся брифинг с участием главы Мурманска Андрея Сысоева, на котором он объявил журналистам, что на внеочередном заседании Совета депутатов Мурманска 23 августа сложит полномочия.

Отставку Андрею Сысоеву предрекали еще с весны, когда конфликт между "городскими" и "областными" особенно накалился. Чем же запомнился Андрей Иванович на политической арене Мурманска?

Андрей Иванович родился 18 июля 1958 года в поселке Ревда Мурманской области. В 20 лет окончил Вологодский техникум газовой и нефтяной промышленности и стал техником-механиком. Через 8 лет получил высшее образование в Московском институте нефтехимической и газовой промышленности им. И. М. Губкина по специальности "Технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений" и стал горным инженером. Андрей Сысоев успел поработать оператором по добыче газа в Норильске, пока в 1978 году его не призвали в армию, где он отслужил два года.

В 1986 году он стал мастером по добыче нефти и старшим инженером группы испытаний скважин в «Арктикморнефтегазразведке», проработав там 4 года.

Андрей Сысоев стал постоянным членом Совета депутатов Мурманска с третьего созыва – с 2004 года, неизменно избираясь в каждый последующий. После он стал первым сити-менеджером Мурманска – с ноября 2010 года до октября 2019-го он занимал пост главы администрации, а после оставил его ради должности главы Мурманска.

Отставку Андрею Ивановичу предрекли еще весной 2021 года, когда стало понятно, что конфликт между "городом" и "областью" накаляется. Напомним: в мае этого года после обнародования деклараций о дохода СМИ напомнили, что его экс-супруга владеет земельным участком в Латвии, но в документах за прошлые годы информации о недвижимости не было. Тогда Сысоев прокомментировал шумиху, назвав все происходящее «информационной провокацией».

Губернатор Андрей Чибис поручил правоохранительным органам проверить главу Мурманска на достоверность отраженных в декларациях за разные годы сведений. Еще тогда, в мае, многие были уверены, что отставка Андрея Ивановича не за горами, но он заявил, что уходить с должности не собирается. Ранее похожая ситуация была с депутатом горсовета Виктором Хабаровым. Глава региона требовал через суд его отставку за незадекларированную недвижимость в Болгарии, а Андрей Сысоев и другие депутаты поддержали коллегу.

На своем посту Сысоев запомнился как хозяйственник. Большое внимание он уделял реконструкции зеленых зон отдыха и скверов Мурманска. При этом главу города запомнят и как человека уверенного в своих решениях. Так, перед летом губернатор попросил муниципалитеты найти силы и возможности для активного ремонта дворов, однако Совет депутатов Мурманска не стал выделять деньги из бюджета, отметив, что есть более приоритетные цели, а ремонт дворов – обязанность управляющих компаний. Критику от правительства, назвавшего такое решение безрассудным, Андрей Сысоев прокомментировал коротко: «Подавайте в суд».

Еще один острый момент между "городом" и "областью" случился осенью 2020 года, когда Андрей Чибис потребовал уволить руководителя "Мурманских городских парков и скверов" Александра Накая за некачественный ремонт сквера у памятника Кирову. Тогда Андрей Сысоев резко высказался в пику этому требованию.

Имя Андрея Сысоева, наравне с Алексеем Веллером, прочно будет связано с кампанией "К столетию Мурманска – без "деревяшек", которую не удалось выполнить даже наполовину. Этой осенью Мурманск отметит 105-й день рождения, однако в Мурманске до сих пор есть ветхое и аварийное жилье, а темпы жилищного строительства оставляют желать лучшего.

Напомним: совсем из политики Андрей Сысоев уходить не собирается. Он остается депутатом горсовета и намерен посвятить себя деятельности по реализации важных для города проектов.

Работа Андрея Ивановича не раз отмечалась: указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 июля 1986 года он был награжден медалью «За трудовое отличие», в 2016 году - почетным знаком «За заслуги перед городом Мурманском», в 2017-м - благодарностью председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ, в 2018-м - благодарностью губернатора Мурманской области.

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