Стартовала работа федерального штаба общественной поддержки «Единой России»

Работа штаба стартовала с подписания соглашений с четырьмя общественными организациями, общая численность которых составляет 9875 человек. Фото: Пресс-служба ЕР

«Единая Россия» открыла федеральный штаб общественной поддержки, куда вошли представители самых разных профессий: медики и педагоги, спортсмены и артисты, а также ветераны, предприниматели, лидеры общественного мнения и волонтеры.

Более 30 представителей некоммерческих организаций участвуют в работе штаба ЕР, среди них члены известных фондов «Мы вместе» и «Волонтеры-медики». На мероприятии им торжественно были вручены соответствующие удостоверения. Руководит работой штаба единороссов выдающийся спортсмен, сенатор Александр Карелин, сообщает “Наш город”.

«Мы со своей стороны будем оперативно делиться нужным и правильным опытом, помогать населению собирать предложения для народной программы нашей партии», - отметил он.

Глава Минобороны Сергей Шойгу в своей речи подчеркнул, что большинство успешных нацпроектов России были осуществлены благодаря предложениям и разработкам «Единой России». Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поддержал его слова.

«Эти успехи можно объяснить только тесной консолидацией с населением, масштабной поддержкой со стороны прежде всего «Единой России» курса нашей внешней политики», - заявил Лавров в своем выступлении.

Сопредседатель ОНФ Елена Шмелева рассказала, как будет работать штаб. Он, по ее словам, станет площадкой, на которой эксперты смогут вести прямой диалог с обществом. Так, в регионах намечено проведение реформ, чтобы привлечь профессиональные кадры и создать новую инфраструктуру образовательной сферы. Целью являются свободный доступ к дополнительному образованию, сокращение нагрузки на педагогов и детей.

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко высказался за реформирование всей системы здравоохранения. По его словам, сами медработники должны первыми проходить процесс трансформации, а приоритетом в их работе должен быть пациент.

Сайт ER.ru пишет, что штабы начали работать почти в каждом российском регионе. Работу возглавляют лидеры общественного мнения. Уже прошли вебинары и круглые столы с экспертами, а также встречи с гражданами, на которых обсудили идеи для народной программы ЕР.

“5 августа в Мурманске на базе региональной общественной приемной начал свою работу штаб общественной поддержки «Единой России». В составе штаба - сенатор РФ от Мурманской области Татьяна Кусайко, представители ОНФ, национально-культурных автономий региона, лидеры общественного мнения, ветеранские и молодежные организации.

Работа штаба стартовала с подписания соглашений с четырьмя общественными организациями, общая численность которых составляет 9875 человек. Они сразу включились в активную работу.

Кроме сбора предложений в народную программу партии и региональную стратегию «На Севере – Жить!» запланированы тематические приемы граждан, в том числе выездные, вебинары, круглые столы, очные и дистанционные встречи с экспертами и гражданскими активистами. Главная задача штаба - консолидация мнений и выход с конкретными предложениями на федеральный и региональный уровни”, - рассказал руководитель регионального штаба общественной поддержки партии и региональной общественной приемной, депутат Мурманской областной Думы Юрий Шадрин.

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