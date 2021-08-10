Карельские петроглифы стали объектом ЮНЕСКО

Беломорские петроглифы

Известны более 20 тыс. наскальных рисунков и петроглифов в 78 странах. В Беломорском районе насчитывается более 2000 наскальных изображений. На территории Карелии расположены два крупнейших скопления, которые находятся на восточном побережье Онежского озера в Пудожском районе и в низовье реки Выг, недалеко от Беломорска. Учитывая историческую ценность объекта, богатство истории и монументальность петроглифов, шедевр по праву является образцом первобытного наскального искусства, важнейшей древней культурно-исторической достопримечательностью Северной Европы.

Включение петроглифов в ряд объектов ЮНЕСКО содержит в себе некоторые важные преимущества в процессе его сохранения и способах привлечения большого количества туристов для ознакомления и изучения уникального памятника древней культуры. В 1926 году Беломорские петроглифы были обнаружены краеведом Александром Линевским, который впоследствии под впечатлением от увиденных изображений создал известный труд «Листы каменной книги».

Правительство Республики Карелия провело работу по переводу земель лесного фонда, на которых располагается археологический комплекс в земли особо охраняемой территории. В рамках индивидуальной программы на период 2020-2023 годов предусмотрено средств более 653 млн. рублей на создание всей необходимой инфраструктуры для развития этого археологического комплекса в соответствии с концепцией:

– автомобильной дороги;

– визит-центра музея «Беломорские петроглифы»;

– пешеходного моста через протоку Кислый Пудас;

–благоустройство самого археологического комплекса.

Визит-центр музея «Беломорские петроглифы» будет содержать зал с экспозицией музея, зону для торговли сувенирной продукции, гостиницу на 40 номеров, кафе на 150 посадочных мест, благоустроенную территорию с местом для отдыха взрослых и детей. По словам вице- премьера Республики, Дмитрия Родионова, придание петроглифов статуса объекта ЮНЕСКО повлечет за собой большой интерес со стороны туристов и реализацию инвестиционных объектов для развития комплексов и в Беломорском, и в Пудожском районах.

Срок строительства объекта – 2023 год. Проектная документация по объекту для прохождения экологической экспертизы подготовлена и уже к ноябрю 2021 года будет готова.

Фото: golplan.ru

Подпись: В Беломорском районе насчитывается более 2000 наскальных изображений.

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Чтобы попасть в список, объект должен быть настолько уникален в культурном или природном плане, что его значимость выходит за пределы национальных границ, и объект ценен для всего общества.

Статус объекта Всемирного наследия способствует получению целого ряда преимуществ, как в природоохранном плане , так и в смысле всесторонней поддержки территорий, включенных в Список всемирного наследия.