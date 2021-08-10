«Надо учиться воспитывать уважительное отношение к лесу…»

руководитель некоммерческой организации " Наследие Калевы" Юлия Андреева

Волну тепла особенно испытала на себе и республика Карелия. Тепловой стресс, измеряемый средней температурой в 32- 34 градуса держался практически весь июль и спровоцировал череду пожаров на природных территориях республики, где местные жители фактически выживали посреди огненной стихии.

Человеческое неравнодушие жителей Карелии стало бесценным маяком, благодаря которому республика справилась с разрушающей огненной стихией, и не допустило глобальных последствий в результате борьбы с огнем. Сотни волонтеров, мобилизуя все возможности, мотивируя себя на положительный результат, выезжали в леса и самоотверженно, активно и бескорыстно помогали тушить огонь.

7 августа в Ботаническом Саду Петрозаводского Государственного университета прошла встреча волонтеров, которые приняли наиболее активное участие в тушении пожаров в Карелии.

Организатор волонтерского движения в Карелии, руководитель ОД «Наследие Калевы» Юлия Евгеньевна Андреева поделилась своими мыслями по поводу ценности волонтерского движения в республике. Во время встречи она выразила огромную благодарность всем, кто остался неравнодушным к событиям в Карелии 2021 года.

Люди пришли на помощь

В середине июля Юлия Евгеньевна связалась Карельским центром авиационной и наземной охраны лесов и сообщила о том, что площадь горящих гектаров увеличилась со 100 до 2000 га.

– Поскольку у меня есть достаточно богатый волонтерский опыт (в 2014 году проводила волонтерскую работу с беженцами Украины), я решила создать штаб по борьбе с пожарами, работа в котором предполагает поиск людей, средств, материальных ценностей для процесса борьбы со стихией. В течение кроткого промежутка времени со мной связались практически все главы районов, начальники пожарных частей, лесничие с просьбой о помощи. Я стала их информационно поддерживать в паблике «Карелия туристическая», который принадлежит нашей некоммерческой организации «Наследие Калевы», – рассказала Юлия Андреевна нашему изданию. – Мне пришлось бросить клич о сборе средств на расчетный счет организации. И практически в течение первых суток было собрано около 100 тысяч рублей. Запрос на покупку амуниции, реквизита для лесничих и волонтеров были самой первой строкой в перечне самых необходимых средств: рации, сизы, инструменты, противопожарные «ермаки» закупались в первую очередь!

По словам Юлии Андреевой, что лесничие не всегда могли попросить о какой-то помощи:

–Мы видели и понимали то, что необходимо в данной ситуации, и помогали тем, что у нас есть. Было приятно слышать от профессионалов о том, как грамотно были оснащены наши лагеря в Кудаме, в Пряжинском и Кондопожском лагерях. Я безумно рада, что в Карелии живут такие неравнодушные к беде люди, благодаря которым мы справлялись с этой проблемой. На определенном этапе абсолютно вся помощь была предоставлена нашими гражданами. Люди буквально скидывались по сто-двести-триста рублей, и, в конечном итоге, нам удалось собрать около трехсот тысяч рублей.

С лесом на «ты» нельзя!

Как рассказала Юлия Евгеньевна, одной из главных причин произошедшего является аномальная жара 2021 года:

– На моей памяти такого лета не было! Помимо этого, нужно сказать о том, что люди ведут себя безответственно в лесу, независимо турист это или местный житель. Надо учиться воспитывать уважительное отношение к лесу, чтобы была возможность передать следующему поколению все самое прекрасное, что способна подарить миру природа. Мы сейчас с лесом общаемся на «ты», без всякого уважения.

Нужно осознавать свою ответственность и не вести себя потребительски по отношению к природе. Обычный мусор на траве: стекло, бумага, пластик – это источники пожаров.

– На мой взгляд, было бы замечательно, если бы в Карелии был сформирован штаб с обученными людьми, которые в любой форс -мажорной ситуации смогли бы оперативно реагировать и знать как правильно решать подобные сложные задачи. Еще раз хотелось бы поблагодарить всех тех, кто бескорыстно принимал участие в тушении пожаров. Я искренне горжусь тем, что живу в крае, где есть люди, которые осознанно протягивают руку помощи и делают нашу Карелию чище, лучше и благороднее, – отметила Юлия Андреева.