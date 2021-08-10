Спортсмен из Карелии Владислав Ларин стал чемпионом Олимпийских игр в Токио

спортсмен Владислав Ларин

Карелия по праву гордится своим победителем: Владислав Ларин, спортсмен сборной России по тхэквондо завоевал золотую медаль в самой тяжелой весовой категории –свыше 80 кг!

Соперником в победном бою для Владислава Ларина стал македонский боец Деяна Георгиевски. Специалисты отмечают, что победа была достигнута, благодаря отменными киками в голову.

На пресс-конференции для журналистов, спортсмен поделился впечатлениями о том, с каким невероятным гостеприимством приняли команду в Японии.

– Организация заселения спортсменов в японскую гостиницу была достаточно слаженной. Отношения между ребятами из команд разных стран – дружественными и приятельскими. Конечно, когда ты находишься уже на площадке состязания и понимаешь всю ответственность, которую несешь за себя, команду и страну, то здесь на первом месте стоит спорт, желание победить, и ты идешь вперед и начинаешь бой, – говорит Владислав Ларин.

Тхэквандо ( в переводе с корейского – «путь который проделан голыми руками и ногами») – один из видов боевых искусств, которое создал мастер по каратэ Чхве Хон Хи.

По словам спортсмена, тхэквандо, как боевое искусство способствует укреплению тела и духа, развивает выносливость, силу, ловкость и уважение к сопернику, способствует появлению у человека способности быстро реагировать в любой ситуации, избавляет от страхов и слабостей, помогает развивать личные качества.

Фото:imgtest.mir24.tv

ДОСЛОВНО

Олимпийский чемпион получит два миллиона

6 августа в Зале Благородного собрания Национального музея Карелии состоялась торжественная церемония, посвященная победе Владислава Ларина на Играх XXXII Олимпиады 2020 года в Токио. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Карелии.

Поддержать спортсмена пришли его близкие, семья, друзья, а также спортсмены и тренеры отделения тхэквондо Спортивной школы Петрозаводска.

Глава Карелии Артур Парфенчиков вручил высшую государственную награду республики – Орден «Сампо» – Заслуженному мастеру спорта России, олимпийскому чемпиону Владиславу Ларину и Заслуженному тренеру России Сергею Петрову.

– Это была не просто победа, это была победа за явным преимуществом. Она останется в истории Карелии. Мы должны сделать все, чтобы в дальнейшем приумножить это достояние, – сказал Артур Парфенчиков.

Глава республики также отметил родителей чемпиона – Ольгу Николаевну и Владимира Владимировича Лариных. Они удостоены Почетного знака «За вклад в развитие Республики Карелия».

На встрече обсуждались планы по строительству Центра тхэквондо, который станет долгожданным современным спортивным объектом для жителей республики.

Победитель Олимпийских игр в Токио получит государственную стипендию от Правительства Карелии в размере 2 млн рублей, его тренера Сергея Петрова поощрят вознаграждением в 1 млн рублей, еще 500 тыс. рублей получит карельский тхэквондист Антон Котков, который также в составе олимпийской сборной был в Токио.

Кроме того, по 500 тыс. рублей чемпиону и тренеру и 100 тыс. рублей Антону Коткову выделило федеральное училище Олимпийского резерва в Кондопоге, где учатся оба олимпийца.