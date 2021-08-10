Задержаны директор вагона-ресторана, повар и официант из поезда "Мурманск-Адлер" по делу об отравлении детей

6 августа детям, которые ехали на поезде в летние оздоровительные лагеря, стало плохо. Фото: vk.com/mmsut

Следователи Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ задержали директора вагона-ресторана пассажирского поезда "Мурманск-Адлер", а также повара и официанта.

Они подозреваются в совершении преступлений по части 2 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей", и части 1 статьи 236 УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий".

Напомним, что 6 августа детям, которые ехали на этом поезде в летние оздоровительные лагеря, стало плохо - от них поступили жалобы на пищевое отравление. Прибывшие к поезду медики, осмотрев ребят, приняли решение о госпитализации 31 пассажира в медучреждения Белореченска и Апшеронска, по прибытии состава в пункт назначения свыше 70 детей направили в больницу Туапсе. В том числе там оказались 44 северянина из Мурманской области.

- В рамках расследования уголовного дела установлено, что повар и официант вагона ресторана пассажирского поезда "Мурманск — Адлер", зная о наличии у них норовирусной инфекции, не уведомили об этом своего работодателя, проигнорировав санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы, что привело к распространению массового заболевания детей, - сообщили в следственном комитете.

Директор вагона-ресторана, в свою очередь, не обеспечила соблюдение санитарных норм, не организовала медицинское обследование персонала, пренебрегла проведением мероприятий противоэпидемиологического контроля за состоянием здоровья работников, что в том числе привело к массовому заражению детей инфекционным заболеванием. К слову, в вагоне также нашли просроченные продукты и еду с плесенью.

Подозреваемые задержаны, в ближайшее время следствие предъявит им обвинение и выйдет в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается.

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