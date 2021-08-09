7,5 миллиарда рублей в строительство: что возводят и ремонтируют в Мурманской области

Новые стройки активно реализуются в этом году. Среди них – пять детских садов, три школы. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Во второе воскресенье августа свой праздник отметили представители самой мирной профессии – строители. Министр строительства Мурманской области Алексей Грачиков и генеральный директор регионального Фонда капремонта Федор Денисов, поднявшись на новую крышу пятиэтажного дома, рассказали о промежуточных итогах в сфере строительства.

Стройки образовательные, спортивные, культурные

По словам министра, объемы капиталовложений в стройку сейчас значительно увеличиваются. За последние два года количество объектов выросло почти в два раза.

- В этом году общий объем вложений порядка 7,5 миллиарда рублей. Это 124 мероприятия, из которых 98 объектов строительства, реконструкций и капитальных ремонтов, – отметил Алексей Грачиков.

Новые стройки активно реализуются в этом году. Среди них – пять детских садов, три школы. Таких крупных строек в сфере образования в Мурманской области не было очень давно.

А еще в Коле открыли бассейн, также строится два ФОКа – в Кандалакше и в Заозерске. Из культурных учреждений преображения идут в Краеведческом музее и Мурманской областном драмтеатре. Оба задерживаются по срокам, но должны быть сданы в этом году.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказывал о том, что темпы строительства в регионе, особенно жилищного, будут наращивать, вот только этому мешает ситуация с подорожанием материалов. Но пока что ни одна стройка в Мурманской области не остановлена.

На сегодняшний день заканчивается разработка концепции развития микрорайона «Больничный городок», разрабатывается проектная документация для шести жилых домов в Мурманске, Молочном Умбе, Кандалакше и Зеленоборском. Общий объем затрат на их реализацию – почти миллиард рублей.

Всего краткосрочным планом в 2021 году предусмотрен капремонт в 254 многоквартирных домах. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Больной темой для отрасли строительства остаются кадры. Дефицит рабочих есть, но с этим делом работают. Также встречаются проблематичные участки в строительстве. Например, при ремонте внутридомовых инженерных сетей. Не всегда есть возможность попасть в квартиры. Или возникают трудности

при ремонте в подвалах – иногда они затоплены и приходится ждать, пока управляющая компания разберется с ситуацией.

Ждать 20 лет не пришлось

Отдельно рассказали о капремонте в доме №23 на улице Папанина – работы обошлась в 7,3 миллиона рублей. На новенькой крыше этого здания, которую сдали 6 августа, и состоялась пресс-конференция.

- На работы отводилось три месяца. Подрядчик справился за два. Эта крыша стала 34-й, которую мы приняли в 2021 году. Всего будет приведено в порядок 90 кровель, – сообщил гендиректор фонда капремонта Федор Денисов.

По словам гендиректора, от жильцов дома поступало большое количество жалоб на состояние здания, поэтому его вынесли на комиссию. Буквально с 2039 года его перенесли на ремонт в этом году.

Фасада пятиэтажки еще ремонтируют. В подъездах заменили окна, а главный подрядчик заканчивает красить фасад на второй слой и переходит к окраске оставшейся части многоквартирного дома. Срок окончания работ - 30 августа.

Всего краткосрочным планом в 2021 году предусмотрен капремонт в 254 многоквартирных домах.

В том числе заменят 28 лифтов, отремонтируют 90 крыш, 50 фасадов и 5 фундаментов, проведут капремонт 2 подвальных помещений, заменят внутридомовых инженерные сети в 126 домах.

Также начались работы в 29 домах Ленинского округа Мурманска по переходу на закрытую систему горячего водоснабжения.

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