Массовое отравление детей в поезде Мурманск-Адлер: последние новости на 8 августа 2021 года

Не исключено, что причиной недомогания детей стали продукты из вагона-ресторана. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Долгожданный отдых детей из Мурманской области на Черном море закончился, не начавшись. Группа северян вместе с юными отдыхающими из других регионов, например, Карелии, ехали на поезде №225/226 Мурманск-Адлер в летний оздоровительный лагерь в Туапсе. Но в пути некоторые пассажиры почувствовали себя плохо.

В министерстве образования и науки сообщили, что всего в поезде ехало 118 юных северян и сопровождающих. 7 августа сообщалось, что все они чувствуют себя хорошо и продолжают путь в лагерь. Однако через сутки картина была иная: в инфекционное отделение детской городской больницы Туапсе попали 44 ребенка из Мурманской области.

- 16 детей забрали сразу с поезда, остальных детей взяли под наблюдение врачей в больницу после осмотра на фильтре ДОЛ «Юбилейный», - пояснили редакции «КП»-Мурманск» на горячей линии министерства образования и науки региона.

У детей есть небольшое повышение температуры, впрочем, это лучше рвоты и диареи, от которых страдают другие дети. Всего в больницы разных городов попали 87 человек.

Врачи подозревают у юных пациентов норавирус или ротавирус , однако наиболее вероятная причина – пищевая интоксикация. Тем более что ТАСС со ссылкой на свой источник сообщил, что в вагоне-ресторане нашли просроченные продукты.

Следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Свою проверку проводят и в РДЖ.

- Вагон-ресторан пассажирского поезда №225/226 Мурманск – Адлер обслуживала компания ООО «НТС» на правах договора аренды с АО «ФПК». ОАО «РЖД» внимательно следит за состоянием госпитализированных детей. В настоящее время их здоровью ничего не угрожает, дети чувствуют себя удовлетворительно. Железнодорожники и врачи предприняли все необходимые меры для оказания помощи несовершеннолетним пассажирам. Ситуация находится под контролем руководства ОАО «РЖД». Все дети и их сопровождающие будут бесплатно доставлены к месту отдыха, - отметили в компании.

Для родителей детей из злополучного лагеря открыли «горячую линию», телефон (8152) 44-96-50 работает круглосуточно.

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