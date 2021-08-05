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Общество5 августа 2021 12:05

«Похоронил» конкурентов в бизнесе, сможет и в политике

Война Олега Шелягова с "черными" похоронными агентами переросла в гонку за голосами избирателей «Партии пенсионеров»
Алена КЛИМОВА
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Если могильные войны Шелягова уже позади, то вот избирательные еще только на полпути.

Если могильные войны Шелягова уже позади, то вот избирательные еще только на полпути.

Руководитель крупной ритуальной организации Олег Шелягов на просторах соцсетей и в СМИ не раз упоминал о своей многолетней борьбе с нелегальными похоронными бюро. В какой-то степени ему даже удалось «похоронить» конкурентов по бизнесу. Теперь же перед бизнесменом стоит новая задача - сменить амплуа на роль политического деятеля, чтобы повести за собой целую партию.

«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» выбрала представителем Шелягова неспроста, ведь его лидерские качества и готовность к постоянной борьбе уже были не раз проявлены в противостоянии с могильными пиратами. Те же способности надеются увидеть теперь и на депутатском поприще.

Похоронный бизнес во многом строится на работе с эмоциями заказчика. Когда люди теряют близкого человека, их психоэмоциональное состояние зачастую нестабильное, скорее даже, наоборот, подавленное. В расстроенных чувствах далеко не каждый сможет здраво рассуждать и мыслить, а уж тем более полностью взять на себя процесс похорон. Как правило, организационные вопросы обрушиваются на людей именно в таком состоянии: кто захочет при этом разбираться со всеми тонкостями ритуального процесса?

«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» выбрала представителем Шелягова неспроста.

«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» выбрала представителем Шелягова неспроста.

Этим и пользуются так называемые "черные" агенты похоронного бизнеса.

Подпольные могильщики были всегда, они халатно относятся к захоронению, к тому же в несколько раз завышают стоимость своих услуг - в общем, разводят клиентов по максимуму. Орудуют эти пираты на рынке ритуальных услуг далеко не первый год, и управу на них найти не так-то просто.

Именно с ними ведет активную многолетнюю войну Шелягов. Конечно, ему, как совладельцу государственной похоронной компании, отчасти это и выгодно - особенно финансово. Только вот за этим кроется и этическая сторона его действий. Олег Валерьевич не раз сам упоминал, что его бизнес построен, в первую очередь, на честности и ответственности перед клиентами.

Если могильные войны Шелягова уже позади, то вот избирательные еще только на полпути. На сегодняшний день «Партии пенсионеров» не хватает совсем малого до победы и получения госфинансирования на развитие, а именно каких-то 5%. Если экстравагантный образ нового лидера поможет привлечь избирателей, то есть шанс вырваться на первые строчки партийного рейтинга. Но есть и огромный риск. Если на данный момент сердца избирателей в ряде регионов принадлежат Олегу Шелягову, то кто знает, когда фортуна может показать хвост. Только вот сам народный герой в собственную победу искренне верит и, что самое главное, упорно к ней движется, сметая на пути конкурентов.

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