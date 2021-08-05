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Политика5 августа 2021 8:11

Инициативы "ЕР" снижают цены на сезонные овощи

Все региональные отделения “Единой России” сейчас осуществляют контроль за стоимостью “борщевого набора”
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Отмечается, что единороссы продолжают мониторить цены не только на ярмарках и рынках, но и в крупных торговых сетях. Фото: Пресс-служба ЕР

Отмечается, что единороссы продолжают мониторить цены не только на ярмарках и рынках, но и в крупных торговых сетях. Фото: Пресс-служба ЕР

Глава рабочей группы "ЕР" по мониторингу цен на сезонные овощи зампред Госдумы Алексей Гордеев рассказал журналистам, что в регионах фиксируется снижение цен на так называемый “борщевой набор”. Об этом докладывают рабочие группы, сформированные на площадке “Единой России”.

Гордеев отметил, что на сельхозярмарках и рынках, на которых аграрии продают произведенную продукцию без посредников, наблюдается существенное снижение цен. Кроме этого, зам. председателя Госдумы сообщил, что в Крыму, Краснодарском крае и Бурятии за последние дни было открыто до 50 новых ярмарок, пишет nashgorod.ru.

Отмечается, что "единороссы" продолжают мониторить цены не только на ярмарках и рынках, но и в крупных торговых сетях. Помимо этого, партия ведет работу с фермерскими объединениями. Цель ее – снижение торговых наценок.

Все региональные отделения “Единой России” сейчас осуществляют контроль за стоимостью “борщевого набора”. Помимо мониторинга они обеспечивают заключение соглашений о снижении наценок на социально значимые продукты между торговыми сетями и производителями. Члены партии провели свыше 4000 рейдов по торговым точкам с целью фиксации цен на ключевые продукты питания. В 59 регионах удалось открыть более 1200 ярмарок, и это только с конца июля. В 53 регионах были проведены 415 встреч с ретейлерами.

В Липецкой области удалось снизить цены на сезонные овощи и фрукты в среднем на 14%. Сообщается, что в конце июля представители рабочей группы "ЕР" договорились о минимальной наценке на сезонную сельхозпродукцию – в районе 10-15%. Также отмечается снижение стоимости картофеля и огурцов в Калужской и Нижегородской областях. В целом можно говорить о том, что дефицита овощей нет.

Первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов отметил, что фермерам сейчас предоставлено для торговли около 15 000 ярмарочных площадок.

- Более чем 80 регионами РФ все поставленные задачи выполняются, – заявил Хатуов.

Как сообщает официальный сайт “Единой России”, ранее на площадке партии прошло совещание, в котором приняли участие руководители правительства и главы регионов. На нем были озвучены конкретные меры, которые позволили в течение двух недель обеспечить снижение стоимости ряда продуктов «борщевого набора».

- Средние цены на продукты питания в Мурманской области выше среднероссийских, что обусловлено дополнительными издержками по логистике и в целом повышенными издержками ведения бизнеса на территории области. При этом, по данным "Росстата", темп роста цен на продукты питания в регионе ниже среднероссийского. Так, за шесть месяцев текущего года продукты питания в Мурманской области в среднем подорожали на 4,3%, по России и СЗФО – на 6,0%. Следует отметить, что цены в федеральном ретейле объективно ниже, чем в несетевой рознице, и на подавляющее большинство товаров соответствуют ценам Центральной России.

26 июля секретарь регионального отделения партии, глава региона Андрей Чибис поручил руководству муниципалитетов взять под личный контроль и еженедельно предоставлять отчет о динамике изменения цен на сезонные продукты. На сегодняшний день подобных рейдов проведено свыше 80. Кроме того, в целях стабилизации цен на овощную продукцию поручено увеличить количество ярмарок, - рассказал член рабочей группы по регулированию цен регионального отделения партии Евгений Никора.

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