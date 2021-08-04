Дворец спорта как подарок на юбилей

Ольга Иванова и губернатор Владислав Шапша во время инспекции Дворца спорта.

Подготовка к 650-летию Калужской области ведется буквально по всем фронтам – от приведения в порядок фасадов до благоустройства дворовых территорий. Однако особняком идут реализация крупных инфраструктурных проектов и ремонт дорог. О том, как развивается это направление, рассказала заместитель губернатора Калужской области Ольга Иванова. В правительстве региона она курирует в том числе сферу строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства.

МЕЧТА ЖИТЕЛЕЙ

По словам Ольги Ивановой, важную роль в приведении дорог к нормативу играет национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКД). Всего по нацпроекту запланирован ремонт 141 километра дорог общего пользования. Это 42 дорожных объекта.

– Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – это очень нужная и своевременная инициатива, – отмечает Ольга Иванова. – Во-первых, это федеральное финансирование – оно дает нам определенные гарантии, которые позволяют строить планы на несколько лет вперед. Во-вторых, этот нацпроект предусматривает те виды работ, благодаря которым дороги прослужат много лет. Мы не просто меняем дорожное покрытие, но и приводим в порядок все инженерные коммуникации, например, систему водоотведения.

Если говорить про самые крупные объекты в дорожном строительстве, то нельзя не упомянуть про Северный обход Калуги. Напомним, что совсем недавно ход его строительства вместе с Ольгой Ивановой проконтролировал губернатор Калужской области Владислав Шапша. Во время визита на строительную площадку он отметил: «Северный обход – главный каркас развития Калуги. Планы по расширению города, по развитию инфраструктуры, которые являются основой не только для развития Калуги, но и прилегающих территорий, смогут быть реализованы».

Ольга Иванова напоминает, что во время строительства Южного обхода доводилось часто слышать скептические мнения: мол, зачем нужна такая дорога? Однако сегодня никто не может представить Калугу без ее Южного обхода.

– Северный обход будет востребован не меньше, – уверена заместитель губернатора Калужской области. – А главное – совсем скоро нам удастся решить один из самых наболевших вопросов: полностью освободить город от грузового транспорта. Это мечта многих наших жителей.

Сама Ольга Иванова окончила Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет и предметно разбирается в строительстве дорог. Она признается, что одно из ее заветных желаний – это строительство цементобетонной дороги довольно большой протяженности. Это желание может осуществиться уже в 2021 году. Сейчас идет подготовка к реализации трех проектов на территории Ферзиковского и Малоярославецкого районов: строительство двух дорог Ферзиково - Сугоново – Захарово и объездной поселка Детчино, а также реконструкция участка протяженностью более 20 км «Окружная дорога г. Калуги – Детчино – Малоярославец – Детчино – Прудки – Захарово».

– Основное качество цементобетонных дорог – их долговечность. Они более износостойкие, при этом стоят не дороже, чем асфальтовое дорожное покрытие, – подчеркивает Ольга Иванова.

Заместитель губернатора Калужской области Ольга Иванова.

ТЕМПЫ НЕ СБАВИЛИ

Ольга Иванова отмечает, что в последнее время вся строительная отрасль России получила импульс для развития. Этому способствуют изменения, принятые на федеральном уровне. В частности, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ отменило ненужные, по мнению специалистов, нормативы, которые тормозили работу строителей. А еще был разработан механизм комплексного развития территорий.

– Эти изменения необходимы для того, чтобы ликвидировать дисбаланс между жилой застройкой и объектами дорожной и социальной инфраструктуры. Теперь мало построить один жилой дом – важно, чтобы к нему были проложены подъездные дороги, а поблизости находились детские сады и школы, – объясняет заместитель губернатора Калужской области. – Я считаю, что эти изменения можно назвать настоящим прорывом для всей строительной отрасли. Однако еще одно ключевое достижение – это инфраструктурные бюджетные кредиты, которые были введены после предложения президента России Владимира Путина. С их помощью регионы нашей страны смогут реализовывать проекты, о которых раньше и думать не могли! Все это позволило строителям – дорожникам, мостовикам, тем, кто строит жилье – почувствовать себя более комфортно. Не исключено, что именно этими факторами можно объяснить и тот строительный бум, который сейчас происходит в Калужской области. Причем строители не сбавили темпы даже в условиях пандемии коронавируса.

– В прошлом году у нас были рекордные показатели по вводу отремонтированных дорог – четыреста с лишним километров. Если честно, я просто не припомню подобных цифр, – говорит заместитель губернатора Калужской области. – В то же время перед нами стоит еще много задач, которые нам еще только предстоит решить.

Среди этих задач – строительство и ввод в эксплуатацию долгожданных объектов. И если новый Театр юного зрителя на улице Марата построят только ближе к 2023 году, то Дворец спорта «Центральный» откроют уже в конце этого августа - как раз в тот день, когда Калужская область будет праздновать свое 650-летие!

Как замечает Ольга Иванова, «Центральный» содержит в себе «три в одном»: ледовую арену, водный комплекс и корпус временного размещения спортсменов. Детали проекта раскрывает директор ГКУ Калужской области «Управление капитального строительства» Василий Полежаев. По его словам, спортивный комплекс будет оснащен следующими объектами: ледовое поле с трибунами на три тысячи мест; зал силовой подготовки; залы акробатики и хореографии; музей спортивной славы; 50-метровый бассейн; 25-метровый бассейн для прыжков в воду, а также многое другое. В корпусе временного размещения спортсменов будут – помимо комнат для проживания – кафе и конференц-зал.

– Требования к этому объекту очень серьезные. Например, при создании 50-метрового бассейна строители не могли отступить от его параметров, в частности, длины даже... на пару миллиметров. Казалось бы, какая разница? Но во время соревнований, где счет нередко идет на доли секунды, даже пара миллиметров может сыграть определяющую роль, – говорит Василий Полежаев.

Ольга Иванова добавляет, что Дворец спорта «Центральный» фактически уже готов. Сейчас идут пусконаладочные работы.

– Не сомневаюсь, что он станет одним из любимых спортивных сооружений у жителей Калужской области, – резюмирует заместитель губернатора.

НА ЗАМЕТКУ

Генеральный подрядчик на строительстве Дворца спорта «Центральный» – ООО «Монолитстрой», часть группы компании (ГК) из Красноярска «Монолитхолдинг». ГК существует чуть больше тридцати лет и за это время реализовала большое количество масштабных проектов в разных уголках России. О том, как шла работа над созданием Дворца спорта «Центральный» в Калуге, читайте в одном из ближайших номеров.

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