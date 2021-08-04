Пластика формы в массовом масштабе

Литейщик сегодня - это программист.

Гарантия качества

О производимых АО «Кировская керамика» умывальниках, унитазах, а также керамической и керамогранитной плитках отзывов в интернете довольно много. Это логично. Доля предприятия на отечественном рынке сантехники примерно 17 процентов, и объемы выпуска ежегодно растут. При этом параллельно идет постоянная работа над совершенствованием дизайна. Но об этом мы узнали позднее. А пока - самая «популярная» фраза в отзывах: «Сантехника ничем не отличается от импортных образцов, а цена ниже». Впрочем, по поводу цены встречаются и такие отзывы: «Работа мастеров-плиточников вышла дороже (?!) самого керамогранита».

- При выпуске продукции мы стараемся гибко подходить к запросам покупателей, - говорит Валерий Михалев, генеральный директор АО «Кировская керамика». - Каждому сантехническому изделию должны быть присущи и красота, и функциональность, а плитка – привлекать и видом, и цветом. А снижение себестоимости продукции – это результат совокупности усилий от модернизации оборудования до труда каждого работника.

Собственно производство огромное и интересное. Нелли Земляковой, директору по персоналу АО «Кировская керамика», приходилось нас, буквально, отрывать от каждой машины, где копошился робот-манипулятор.

- У нас работают те же уникальные машины, которыми пользуются и ведущие мировые производители, - говорит Николай Шарков, начальник цеха производства санитарных керамических изделий.

Он показал нам роботизированную установку по отливке унитазов английской компании PCL. Еще работают в цехе немецкие машины Dorst. Участие человека здесь сведено к минимуму. Фактически с работой, которую ранее выполняли несколько литейщиков, сегодня справляется один оператор.

Далее – участок отливки бачков. Унитазы и бачки поставляются одновременно и точность в расчетах очень важна. Автоматически контролируется процесс качества на всех этапах, вплоть до склада готовой продукции. Там изделия устанавливаются на паллеты и упаковываются на автоматической установке Stretch hood.

Один из видов готовой продукции.

Новации востребованы

- По показателю роботизации производства мы близки к уровню Японии, - рассказывает Валерий Михалев. - У нас постоянных работников 830 человек и почти 30 роботизированных установок. Цель этого – не вытеснить людей, а облегчить их труд, добиться стабильно высокого качества. К сожалению, ручной работы еще много, к примеру, на обрезке и зачистке. С этим ни одна машина не справится.

Валерий Васильевич возглавил производство в далеком 1988 году. Вместе с коллективом прошел нелегкий период перехода страны на рыночные рельсы, учился работать в новых условиях. Сегодня общими усилиями продолжается приумножение летописи завода с почти 170-летней историей.

- Да, периодически возникают трудности, но назовите мне хоть одно предприятие, где их нет?! – продолжает генеральный директор. – Сейчас мы набрали высокие темпы производства, у нашей продукции высокая репутация, и это отражается и на финансовом состоянии предприятия, и на уровне благополучия рядовых сотрудников.

Участок производства крупногабаритных санитарных керамических изделий работает с 2016 года. Здесь изготавливают умывальники. Работают немецкие и итальянские машины, а недавно смонтировали новый стенд и печь для обжига. Выпускаются очень востребованные умывальники мебельные и на столешницу. Не поленились, позвонили в два крупных сетевых магазина продаж сантехники: на другом конце подтвердили, что такая продукция расходится «как горячие пирожки».

- Машин, наверное, можно поставить и больше, но любая техника требует еще и грамотных рук, - подчеркивает Марина Баранова, начальник участка. – Покупатели должны знать, что приобретая наши умывальники получат не только красивое изделие, но и качественное, которое прослужит долго. А вот для этого и нужны квалифицированные и добросовестные работники.

После сушки умывальники и унитазы становятся ослепительно белыми.

Найти свой путь

Стимулы эффективно работать найти непросто. Валерий Михалев не чувствует себя неуютно, когда его называют «красным директором». Он стал руководителем завода еще в советский период и уверен, что нельзя огульно вычеркивать опыт прошлого.

- Я родился в простой семье, где всегда уважали труд и знали его цену, - подчеркивает Валерий Михалев. – Начинал свою рабочую биографию на чугуно-литейном производстве, с тяжелой работы в жаре и копоти. Потом перешел в органы партийного руководства, которые тогда фактически выполняли хозяйственную функцию. Во главу угла ставилась забота о людях, улучшении условий их труда и жизни. Много было позитивного, полезного. И на АО «Кировская керамика» мы это стараемся использовать.

Заводской здравпункт является одним из лучших по оснащенности медицинских учреждений Калужской области. Здесь лечение и профилактическую помощь получают и работники, и ветераны предприятия. Все они также могут посещать современный спортзал, открытый в феврале 2020 года. На «Доске Почета» отмечают лучших по трудовым показателям. А чистота, благоустройство на территории завода выглядят даже как-то необычно для производства стройматериалов. И важно отметить, что везде, в комнатах отдыха, в столовой, в административных помещениях, сантехника и плитка собственного производства.

По словам Нелли Земляковой, на предприятии работают целыми семьями, есть немало трудовых династий. Приходят на завод выпускники профильных вузов и колледжей. Идет обучение и непосредственно в цехах, под руководством наставников. Молодые работники осваивают профессии оправщика, чистильщика, глазировщика и другие…

- У нас все оборудование уникальное и современное, а самое интересное, пожалуй, вот это - машина цифровой печати, - рассказывает Надежда Доносова, начальник цеха керамической плитки и подводит нас к чудо-технике. – Это керамический принтер на керамических чернилах. После обжига такие чернила не выгорают, а становятся ярче. Можем сделать на плитке любую картину и в доме или офисе будет не просто панно, а настоящее произведение искусства. Знаете, еще совсем недавно об этом мы могли только мечтать. А вот теперь – делаем!

СКАЗАНО:

«Иногда спрашивают, зачем надо расширяться, проводить модернизацию? У меня ответ один: чтобы родной край процветал, чтобы был достаток у людей – они были обеспечены работой, имели достойную заработную плату и благоприятные условия для жизни».

Валерий Михалев, генеральный директор АО «Кировская керамика»

Валерий Михалев.

ЗНАЙ!

Унитазы-компакты ROSA и умывальники KIROVIT стали победителями конкурса «100 лучших товаров России» по итогам 2020 года, а начальник цеха Николай Шарков и главный технолог Дмитрий Милиненков отмечены почетным знаком «Отличник качества».

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