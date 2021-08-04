Зампредседателя рыболовецкого колхоза им. М.И. Калинина задержали по уголовному делу о трагедии с «Онегой»

Ярусолов мог затонуть из-за сильного обледенения или из-за удара волны. Фото: Алексей Бакуменко

Следственный комитет задержали заместителя председателя рыболовецкого колхоза им. М.И. Калинина в рамках расследования уголовного дела о ЧП с ярусоловом «Онега».

Напомним: судно затонуло в 40 километрах от архипелага Новая Земля 28 декабря 2020 года. Из 19 членов экипажа выжили только двое, тела остальных рыбаков не нашли. Предварительная причина трагедии - сильное обледенение судна. Также рассматривается версия удара волны, из-за которого ярусолов перевернулся и затонул.

Зампредседателя рыболовецкого колхоза подозревают по части 3 статьи 143 УК РФ. Фото: Скриншот видео

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

- Следствием установлено, что капитан судна «Онега», принадлежащего на праве собственности «Рыболовецкому колхозу имени М.И. Калинина» сообщил подозреваемому о сложной погодно-климатической обстановке в районе нахождения судна и постоянном процессе его обледенения. Заместитель председателя по эксплуатации флота, ранее длительное время осуществлявший трудовую деятельность на различных должностях плавательного состава и имея значительный опыт работы, в нарушение требований должностной инструкции не принял решение о запрете промысла и нахождении судна в сложных погодно-климатических условиях, не дал распоряжение капитану на его прекращение и уход в убежище, что, в том числе, повлекло наступление трагических последствий, - сообщили в Западном межрегиональном СУ Следственного комитета на транспорте.

Семьи погибших добиваются, чтобы в Мурманске появился мемориал в память о трагедии. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Родные экипажа «Онеги» сообщили, что у моряков были претензии к техническому состоянию судна: оно было не новым и хоть и после ремонта, но все же выходить зимой на промысел в тяжелые условия Баренцева моря мужчины боялись. «Онегу» колхоз им. М.И. Калинина купил незадолго до трагедии - летом 2020 года, предыдущий судовладелец АО «Вариант РПФ» сообщил, что ярусолов был в хорошем состоянии. Истинные причины трагедии помогло бы установить обследование судна, но оно стоит слишком дорого.

Напомним: семьи погибших добиваются, чтобы в Мурманске появился мемориал в память о трагедии. Но пока власти города не идут на встречу.

Из всего экипажа "Онеги" в день трагедии выжили только двое. Фото: Александра Михова

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