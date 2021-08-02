Бутылку разбили, святой водой окропили: В Мурманске спущен на воду большой гидрографический катер «Григорий Шадрин»

Катер изготовили в Орехово-Зуево, а собрали в Мурманске за три недели. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

30 июля в Мурманске в Кольском заливе на воду спустили большой гидрографический катер «Григорий Шадрин», построенный для нужд аналогичной службы Северного флота.

Закладка судна состоялась 24 августа 2020 года на судостроительном производстве АО «КАМПО» в Подмосковье. В начале июля блок-модули катера были доставлены автотранспортом к месту достройки - на Мурманский судоремонтный завод, где и прошел его торжественный спуск на воду.

- Катер изготовили в Орехово-Зуево, собрали уже в Мурманске, за три недели. Надеюсь, что судно верно будет служить нашей Родине и радовать команду, – отметил помощник заместителя генерального директора по судостроению АО «КАМПО» Андрей Пашкин.

Торжественный спуск катера сопровождала музыка оркестра. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Судно обязано своим названием гидрографу Григорию Ильичу Шадрину, который внес значительный вклад в развитие и поддержание навигационно-гидрографического обеспечения ВМФ и безопасность мореплавания.

Предназначен катер для выполнения лоцманских и отдельных видов гидрографических работ, таких, как постановка и обслуживание плавучих предостерегающих знаков, доставка обслуживающего персонала, ремонтных бригад, продовольствия, топлива и других грузов на не оборудованные побережья, оперативный промер глубин с использованием эхолота.

По традиции о судно разбили бутылку шампанского на удачу и освятили его святой водой. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

- Процедура спуска катера очень напряженная и в то же время приятная. Я бы хотел поблагодарить представителей судостроительного завода, экипаж катера за то, что происходит это знаменательное событие. Уверен, что катер займет достойное место в строю судов гидрографической службы, - подчеркнул начальник гидрографической службы Северного флота Александр Лозюк.

В свою очередь капитан судна Александр Пруткин отметил, что ходит на таких катерах уже почти 10 лет и работать с новой техникой - одно удовольствие.

«Григорий Шадрин» стал третьим модульным судном проекта 23370Г, построенным для ВМФ. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

По традиции о судно разбили бутылку шампанского на удачу и освятили его святой водой.

Еще несколько недель на судне будут идти достроечные работы, после чего оно приступит к испытаниям в Кольском заливе и Баренцевом море. Передача катера в состав гидрографических судов Северного флота планируется в середине осени.

СПРАВКА

Водоизмещение катера «Григорий Шадрин» при полной загрузке составляет 146 тонн, длина и ширина - 24,2 и 8,5 метра соответственно. Скорость полного хода – 11,5 узла, дальность плавания – 600 миль. Мореходность катера ограничивается волнением моря в 4 балла, а автономность по запасам воды и продовольствия при работе на борту 11 человек экипажа и гидрографов составляет пять суток.

«Григорий Шадрин» стал третьим модульным судном проекта 23370Г, построенным для ВМФ. Первый катер серии, «Михаил Казанский», вошел в состав Балтийского флота, а второй, «Александр Фирсов», служит на Черноморском.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ромуальд Муклевич» продолжит искать в Арктике затонувшие корабли. Гидрографическое судно вышло в Баренцево море (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru