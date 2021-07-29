ПРОГРАММА локализации очага карантинного объекта и ликвидации популяции карантинного объекта – черного соснового усача (Monochamus galloprovincialis (Olivier)

Программа

1. Границы карантинных фитосанитарных зон установлены:

– на территории Суоярвского, Сортавальского, Пряжинского, Прионежского, Питкярантского, Медвежьегорского, Муезерского, Лахденпохского, Сегежского, Пудожского, Олонецкого, Кондопожского районов Республики Карелия и города Петрозаводска (Приказ от 06.06.2007 № 956);

– на территории бывших верхних и нижних складов, погрузочной площадки лесоматериалов ОАО «Пяозерский леспромхоз», п. Пяозерский, Лоухский район, Республика Карелия (Приказ от 07.08.2008 № 1127);

– на территории Кепского участкового лесничества ГУ РК «Калевальское центральное лесничество» Калевальского района Республики Карелия (Приказ от 02.07.2010 № 127.2);

– на территории Тихтозерского участкового лесничества ГУ РК «Калевальское центральное лесничество» Калевальского района Республики Карелия (Приказ от 19.07.2010 № 137);

– в границах 70, 81 кварталов Ноттоваракского участкового лесничества ГКУ РК «Беломорское центральное лесничество» Беломорского района Республики Карелия (Приказ от 23.07.2012 №171);

– в границах 32, 33 кварталов Летнинского участкового лесничества ГКУ РК «Беломорского центрального лесничества» Беломорского района Республики Карелия (Приказ от 24.07.2012 № 172);

– в границах квартала 311 – выдел 23 Сумского участкового лесничества ГКУ РК «Беломорское центральное лесничество» Беломорского района Республики Карелия (Приказ от 01.08.2013 № 210);

– в границах квартала 18 Авнепорожского участкового лесничества ГКУ РК «Кемское центральное лесничество» Кемского района Республики Карелия (Приказ от 01.08.2013 № 211).

2. Карантинный фитосанитарный режим установлен по Черному сосновому усачу (Monochamus galloprovincialis (Olivier)).

3. Перечень установленных ограничений осуществления деятельности, связанной с производством (в том числе переработкой), хранением, перевозкой, реализацией, уничтожением подкарантинной продукции, и (или) дополнительных обязанностей в отношении лиц, использующих для осуществления указанной деятельности подкарантинные объекты.

4. Перечень мероприятий по осуществлению локализации очага карантинного объекта и (или) ликвидации популяции карантинного объекта.

5. План проведения мероприятий в отношении подкарантинных объектов, расположенных в границах карантинной фитосанитарной зоны:

– ежегодно в период активности карантинных вредителей леса (с мая по сентябрь) проводить карантинные фитосанитарные обследования с целью оценки эффективности мероприятий по локализации очага карантинного объекта и ликвидации популяции карантинного объекта – черного соснового усача (Monochamus galloprovincialis (Olivier)).

6. Критерием установления факта ликвидации популяции карантинного объекта - черного соснового усача (Monochamus galloprovincialis (Olivier)) и основанием для упразднения карантинной фитосанитарной зоны и отмены карантинного фитосанитарного режима является отсутствие живых особей карантинного объекта в карантинной фитосанитарной зоне, подтвержденное данными карантинных фитосанитарных обследований в карантинной фитосанитарной зоне и результатами лабораторных исследований.