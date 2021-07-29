В народную программу «Единой России» внесли свои предложения врачи из регионов

Дефицит врачей, особенно в сельской местности, «Единая Россия» называет основной проблемой медицины в государстве. Фото: Пресс-служба ЕР

Разработать общероссийский стандарт первичной медицинской помощи предлагает «Единая Россия». Принцип «пациентоцентричности» положат в основу документа. Единороссы включат нужные для этого меры в собственную народную программу.

В стратегической сессии партии, где рассматривали предложения медиков из регионов в народную программу, принял участие главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Медик считает необходимым провести переподготовку медицинских работников и заняться их беспрерывным образованием ради разработки такого стандарта. Еще придется внести поправки в принципы финансирования системы обязательного медицинского страхования. Об этом пишет nashgorod.ru.

По словам Дениса Проценко, любой процесс должен крутиться вокруг пациента. Соответствующие стандарты должны исходить из крупных городов во все больницы государства.

Дефицит врачей, особенно в сельской местности, «Единая Россия» называет основной проблемой медицины в государстве. Партия реализует программу «Земский доктор» для ее решения. Вместе с тем представитель нижней палаты парламента Александр Якубовский говорит, что в программу нужно внести дополнения. Политик считает необходимым распространить выплаты на всех начинающих специалистов. И это не должно зависеть от того, где они будут трудиться.

Ради реализации инициативы надо поменять правила организации фельдшерско-акушерских пунктов и обеспечить медиков жильем.

По мнению ректора Волгоградского государственного медицинского университета Министерства здравоохранения Российской Федерации Владимира Шкарина, панацеей от кадрового голода может стать наращивание числа бюджетных мест на узкопрофильные медицинские специальности. Студентам нужно давать возможность работать в больницах уже на первых курсах обучения. Выпускники шестого курса должны претендовать на пост врача.

Кроме того, единороссы предлагают давать субсидий для перелетов медиков к людям, состояние которых нетранспортабельное. Также предстоит решить вопрос доставки медицинских препаратов в труднодоступную местность.

На сайте ER.ru сообщается, что Министерство здравоохранения России одобрило внесение инициатив врачей в народную программу единороссов. Первый заместитель главы Минздрава РФ Виктор Фисенко уже приказал регионам активнее работать и приступить к решению озвученных проблем.

“Обеспечение доступности первичной медико-санитарной помощи – одно из самых приоритетных в сфере социального развития Арктической зоны РФ.

Вместе с тем, для районов Крайнего Севера проблема дефицита медицинских кадров, а также специалистов узкого профиля стоит особенно остро. Пока она не будет решена, нельзя говорить ни о доступности, ни о высоком качестве медпомощи. Для преодоления кадрового дефицита важно повышать престиж и социальный статус профессии, обеспечивать врачей жильём и социальными гарантиями, увеличить базовый оклад работников медучреждений.

Одной из главных задач регионального здравоохранения является подготовка собственных медицинских кадров. В Мурманском арктическом государственном университете второй год обучают студентов по специальности «Лечебное дело» с получением диплома «Врач общей практики». Планируется, что именно выпускники медицинского факультета МАГУ смогут в течение достаточно короткого периода времени решить проблему дефицита медицинских кадров в регионе”, - отметила сенатор РФ от Мурманской области Татьяна Кусайко.

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