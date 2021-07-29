Утверждены программы локализации карантинных объектов – усачей рода Monochamus

1. Границы карантинных фитосанитарных зон установлены:

– на территории Суоярвского, Сортавальского, Пряжинского, Прионежского, Питкярантского, Медвежьегорского, Муезерского, Лахденпохского, Сегежского, Пудожского, Олонецкого, Кондопожского районов Республики Карелия и города Петрозаводска (Приказ от 06.06.2007 № 956);

– на территории Костомукшского центрального лесничества, г. Костомукша Республики Карелия (Приказ от 07.08.2008 № 1129);

– на территории Боровского участкового лесничества ГУ РК «Калевальское центральное лесничество» Калевальского района Республики Карелия (Приказ от 14.08.2009 № 880);

– на территории Летнинского участкового лесничества ГУ РК «Беломорского центрального лесничества» Беломорского района Республики Карелия (Приказ от 01.09.2009 № 894.1);

– на территории бывших верхних и нижних складов, погрузочной площадки лесоматериалов ОАО «Пяозерский леспромхоз», в пгт. Пяозерский Лоухского района Республики Карелия (Приказ от 19.07.2010 № 138);

– на территории Панозерского участкового лесничества ГУ РК «Кемского центрального лесничества» Кемского района Республики Карелия (Приказ от 09.08.2010 № 154);

– на территории Ноттоваракского участкового лесничества ГУ РК «Беломорское центральное лесничество» Беломорского района Республики Карелия (Приказ от 09.08.2010 № 155);

– в границах 60, 61 кварталов Тунгозерского участкового лесничества ГКУ РК «Лоухского центрального лесничества» Лоухского района Республики Карелия (Приказ от 08.08.2012 № 191);

– в границах 126 квартала Тихтозерского участкового лесничества ГКУ РК «Калевальское центральное лесничество» Калевальского района Республики Карелия (Приказ от 13.09.2012 № 246);

– в границах квартала 18 Авнепорожского участкового лесничества ГКУ РК «Кемское центральное лесничество» Кемского района Республики Карелия (Приказ от 01.08.2013 № 212).

2. Карантинный фитосанитарный режим установлен по Малому черному еловому усачу (Monochamus sutor Linnaeus).

3. Перечень установленных ограничений осуществления деятельности, связанной с производством (в том числе переработкой), хранением, перевозкой, реализацией, уничтожением подкарантинной продукции, и (или) дополнительных обязанностей в отношении лиц, использующих для осуществления указанной деятельности подкарантинные объекты

4. Перечень мероприятий по осуществлению локализации очага карантинного объекта и (или) ликвидации популяции карантинного объекта

5. План проведения мероприятий в отношении подкарантинных объектов, расположенных в границах карантинной фитосанитарной зоны:

– ежегодно в период активности карантинных вредителей леса (с мая по сентябрь) проводить карантинные фитосанитарные обследования с целью оценки эффективности мероприятий по локализации очага карантинного объекта и ликвидации популяции карантинного объекта – малого черного елового усача (Monochamus sutor Linnaeus).

6. Критерием установления факта ликвидации популяции карантинного объекта – малого черного елового усача (Monochamus sutor Linnaeus) и основанием для упразднения карантинной фитосанитарной зоны и отмены карантинного фитосанитарного режима является отсутствие живых особей карантинного объекта в карантинной фитосанитарной зоне, подтвержденное данными карантинных фитосанитарных обследований в карантинной фитосанитарной зоне и результатами лабораторных исследований.