ПРОГРАММА локализации очага карантинного объекта и ликвидации популяции карантинного объекта – большого черного елового усача (Monochamus urussovii (Fischer v. Waldheim)

1. Границы карантинных фитосанитарных зон установлены: – на территории Суоярвского, Сортавальского, Пряжинского, Прионежского, Питкярантского, Медвежьегорского, Муезерского, Лахденпохского, Сегежского, Пудожского, Олонецкого, Кондопожского районов Республики Карелия и города Петрозаводска (Приказ от 06.06.2007 № 956);

– на территории Панозерского участкового лесничества ГУ РК «Кемское центральное лесничество» Кемского района Республики Карелия (Приказ от 09.08.2010 № 154);

– на территории Сумского участкового лесничества ГУ РК «Беломорское центральное лесничество» Беломорского района Республики Карелия (Приказ от 24.08.2010 № 167);

– на территории Тунгозерского участкового лесничества ГУ РК «Лоухское центральное лесничество» Лоухского района Республики Карелия (Приказ от 01.09.2010 № 177).

2. Карантинный фитосанитарный режим установлен по Большому черному еловому усачу (Monochamus urussovii (Fischer v. Waldheim)).

3. Перечень установленных ограничений осуществления деятельности, связанной с производством (в том числе переработкой), хранением, перевозкой, реализацией, уничтожением подкарантинной продукции, и (или) дополнительных обязанностей в отношении лиц, использующих для осуществления указанной деятельности подкарантинные объекты

4. Перечень мероприятий по осуществлению локализации очага карантинного объекта и (или) ликвидации популяции карантинного объекта.

5. План проведения мероприятий в отношении подкарантинных объектов, расположенных в границах карантинной фитосанитарной зоны:

– ежегодно в период активности карантинных вредителей леса (с мая по сентябрь) проводить карантинные фитосанитарные обследования с целью оценки эффективности мероприятий по локализации очага карантинного объекта и ликвидации популяции карантинного объекта – большого черного елового усача (Monochamus urussovii (Fischer v. Waldheim)).

6. Критерием установления факта ликвидации популяции карантинного объекта - большого черного елового усача (Monochamus urussovii (Fischer v. Waldheim)) и основанием для упразднения карантинной фитосанитарной зоны и отмены карантинного фитосанитарного режима является отсутствие живых особей карантинного объекта в карантинной фитосанитарной зоне, подтвержденное данными карантинных фитосанитарных обследований в карантинной фитосанитарной зоне и результатами лабораторных исследований.